LM1- crema emblematica anti-aging, creata de Linda Meredith

Celebra Linda Meredith, supranumita Regina Tratamentelor Skincare, este un personaj reprezentativ in industria de beauty, la nivel mondial.

Cercetarea si inovatia sunt elementele definitorii pentru cariera Lindei, ale carei produse au fost testate de vedete emblematice, cum ar fi Madonna, Kate Moss, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow, Penelope Cruz, Claudia Schiffer, Jude Law, Victoria Beckham si multi altii.

Lucrand in industria frumusetii de peste 40 de ani, Linda Meredith a observat o schimbare dramatica privind modul in care evolueaza pielea noastra si, cercetand cauza acestor schimbari, a rezultat foarte clar faptul ca toxinele sunt un factor major de impact asupra sanatatii pielii. Produsele chimice, conservantii si hormonii fac acum parte din viata noastra de zi cu zi si au un efect dramatic asupra dermului, determinand dezvoltarea unor probleme diverse, cu necesitati personalizate pentru fiecare zona a fetei.

Astfel, conceptul general de a trata pielea fetei dupa cele trei tipologii: uscata, grasa, mixta, a fost daramat de Linda Meredith, care a creat o gama de ingrijire a pielii ce se adreseaza targetat nevoilor dermului, pentru fiecare zona in parte. Intreaga gama a fost dezvoltata pentru a se suprapune si fiecare produs functioneaza in armonie cu celalalt, desi abordeaza problemele individuale, pentru un rezultat global de succes. Stim cu totii ca in unele zile putem simti ca pielea noastra e aspra si poate „strange”, in alte zile putem avea zone uscate sau eruptii. Tocmai de aceea fiecare produs din gama a fost conceput cu anumite atribute, care sa se imbine perfect cu celelalte propuneri, iar atunci cand se suprapun, sa aiba o eficienta sporita, normalizand structura pielii si dezvaluind un ten mai stralucitor.

LM1, produsul emblematic al Lindei Meredith, pe care il regasiti in Romania pe site-ul https://www.greenmedlux.ro/lm1 , este probabil cea mai puternica crema anti-aging de pe piata. Studiile arata ca pielea tratata cu LM1 a devenit vizibil intinerita si mai elastica dupa o utilizare constanta. Antioxidantii cu potenta ridicata si vitaminele incapsulate fac ca acest produs sa fie pur si simplu miraculos, reducand vizibil semnele de imbatranire, liniile fine si ridurile, intarind si echilibrand tonusul pielii. Rezultatele de imbunatatire a structurii dermului sunt vizibile in 30 de minute de la aplicare si se pastreaza timp de 8 ore. Dupa 30 de zile de utilizare se poate observa insa rezultatul complet al produsului, oferind pielii o structura mai ferma si mai luminoasa.

Formula bogata si eficienta a LM1 contine vitamina A incapsulata (pentru a repara si a da stralucire pielii), vitamina C (care stimuleaza productia de colagen) si vitamina E (pentru a proteja impotriva radicalilor liberi). De asemenea, contine antioxidanti cu potential ridicat, extrasi din Ceai Verde, Ceai Alb, Seminte de Fenicul, Extract de Sfecla de Zahar, Beta-Glucan de Ovaz, Oligo-Peptide, Extract de Proteina din Cartofi, Extract de Boabe de Porumb. LM1 are o textura usoara, neuleioasa.

„Vreau ca produse mele si formulele lor sa sustina elementele importante pe care organismul nostru le produce in mod natural, cum ar fi colagenul sau elastina. Am creat gama Linda Meredith pentru a suplini, la nivelul pielii, nutrienții, mineralele si vitaminele esentiale pe care ar trebui sa le obtinem, in principiu, din alimentele noastre. Insa, din pacate, aceste alimente sunt extrem de procesate si contin un numar substantial de conservanti. Tocmai de aceea incerc ca intrein si sa hranesc structura pielii, prin intermediul formulelor bogate in ingredienti activi, ce stau la baza produselor Linda Meredith - lucru pe care îl consider crucial pentru a menține pielea sanatoasa si stralucitoare. Aceasta este filosofia mea”, spune creatoarea LM1, Linda Meredith. Produsele Linda Meredith le puteti regasi pe https://www.greenmedlux.ro/produse/linda-meredith/ .

