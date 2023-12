O rutină periodică și cu atenție mare reprezintă cheia unui ten perfect. Dacă te confunți cu un ten gras, află că doar un specialist îți poate oferi calea pentru a normaliza, în mod specific, cele trei cauze principale care favorizează apariția impurităților pe piele: hiperseboree, hipercheratoza si susceptibilitate la infectii

Tratamentul clear balance, adică o curățare în profunzime și tratare a problemelor tenului, are beneficii majore în a arăta perfect.

Specialistul în dermato-cosmetică, Alina Șchiopescu, îți spune cât și ce beneficii poți avea dacă alegi să îți îngrijești tenul periodic.

• Curățare Profundă a Pielii: Se realizează o curățare profundă a pielii, eliminând excesul de sebum, celulele moarte ale pielii și impuritățile care pot provoca acneea. Acest proces ajută la desfundarea porilor și la prevenirea formării de noi coșuri.



• Reducerea Inflamației: Tratamentul are capacitatea de a reduce inflamația și roșeața asociate acneei. Acest lucru ajută la ameliorarea aspectului acneei existente și la prevenirea răspândirii acesteia.



• Normalizarea Producției de Sebum: Persoanele cu acnee au, adesea, o producție excesivă de sebum (ulei natural al pielii). Însă, efectuând tratamentul periodic, se reglează producția de sebum și, astfel, prevenirea formarea de noi coșuri și puncte negre.



• Îmbunătățirea Texturii Pielii: Acest tratament poate contribui la îmbunătățirea texturii pielii, făcând-o mai netedă și mai uniformă. De asemenea, poate estompa cicatricile și petele post-acneeice.



• Personalizare: poate fi adaptat nevoilor individuale ale pielii și poate fi personalizat pentru a aborda probleme specifice, cum ar fi acneea rozacee sau acneea hormonală.



• Fără efecte secundare majore: În general, tratamentul este bine tolerat și are efecte secundare minime. Cu toate acestea, este important să discutați cu un specialist în dermatologie sau cu un terapeut de înfrumusețare, pentru a determina dacă acest tratament este potrivit pentru dumneavoastră și a primi recomandări personalizate.



"Tratamentul pentru tenul gras, predispus acneei, poate fi o opțiune eficientă pentru cei care doresc să amelioreze acneea și să obțină o piele mai sănătoasă și mai frumoasă. Este important să îl folosiți în cadrul unei rutine de îngrijire a pielii și să respectați recomandările specialiștilor pentru a obține cele mai bune rezultate.", spune Alina Șchiopescu, dermato-cosmetician.



Vizionare placuta