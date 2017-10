foto: George Rudy, Shutterstock

Mi-a ramas in minte un lucru semnificativ pe care mi l-a spus unul dintre oamenii importanti cu care am stat de vorba in viata aceasta. Se intampla cu cateva ore inainte ca unul dintre copiii mei sa se nasca. Mi-a ramas in minte si cred ca e ceea ce ni se intampla: “Doar mila lui Dumnezeu face ca omul sa poata sa nu fie coplesit de ceea ce ii este dat sa traiasca si sa faca atunci cand ajunge parinte”.

Pe multe dintre celebritatile acestea cu care am stat de vorba le-am intrebat asta: “care ti s-a parut cel mai important lucru pe care ar trebui sa-l stie copilul tau de la tine cand pleaca in viata?”. Pentru ca in invalmasala evenimentelor si intamplarilor, ceva trebuie sa ramana semnificativ in mintea lor. Ni s-au dat cumva in purtarea de grija si, in tot ceea ce sunt si devin, suntem noi si ce ne-a dus capul sa construim. In orice casa proiectul e cel mai important. Noi facem proiectul. De construit, construiesc mai multi. Proiectul e al nostru.

Sursa: Giphy.com

Una dintre preocuparile mele importante e ca de la mine sa invete lipsa fricii. Singura frica pe care trebuie s-o avem e cea de Dumnezeu. E o frica ce vine din dragoste, frica de a nu-L dezamagi. Frica este absenta increderii in Dumnezeu.

Celei mari ii era frica de intuneric noaptea. Si cum ii explicam lucrul acesta, ii explicam increderea in Dumnezeu, imi da o replica ce a dat totul peste cap: “nu cred ca exista Dumnezeu”. “De ce, Daria?”, e reactia mea de om pe punctul de a esua. “Pentru ca m-ai mintit. Mai stii cand imi ziceai ca nu sunt la televizor desene si erau? Poate ca la fel ma minti si acum”. Credeti-ma cand va spun, e o discutie la fel de semnificativa ca cea cu care am inceput. E important ce-i invatam pe copii, dar uneori e mai important ce ne invata ei pe noi. Atunci mi-am dat seama ca si noi suntem un proiect al copiilor nostri. E una dintre lectiile pe care ea mi-a predate-o: nu exista minciuni mici, ce avem in viata mai important e credibilitate. Sa ramanem credibili!