In ce tinute se poarta rochia maxi plisata

Rochia maxi plisata imi place in aceasi masura in care ma fascineaza rochiile si fustele midi plisate. Nu stiu sa o spun in termeni sofisticati, dar pliurile au acel ceva care transforma instant o tinuta, oferindu-i un aer elegant, boem si misteros. Am gasit in magazinele online modele de rochii maxi cu pliuri atat elegante, pentru evenimente precum nunta si balul bobocilor, cat si modele adecvate pentru petrecerile de la malul marii sau festivalurile in aer liber.