Costumul cu pantaloni: cum il porti in acest sezon

Costumul cu pantaloni in tinutele pentru femei: cu siguranta cea mai sexy varianta de purtat la birou, casual, sport, ba chiar si la ocazii speciale si petreceri pretioase. Descopera cum sa porti costumul cu sacou si pantaloni in vara aceasta, in functie de stilul tau.