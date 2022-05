Carlette Jewellery, brandul de bijuterii modulare ce propune o inovatie brevetata international, disponibil in Romania

Patentul unic presupune modificarea bijuteriilor prin adaugarea/scoaterea prin insurubare/desurubare a unei Carlette, rezultand astfel o bijuterie personalizata in functie de preferintele clientelor.

Mecanism unic, patentat in Elvetia

Carlette Jewellery, brandul de bijuterii modulare ce propune o inovatie brevetata international la Oficiul de Patente din Elvetia, este diponibil acum si in Romania.

Nascut din dorinta de a oferi femeilor posibilitatea de a-si crea un stil propriu si unic, brandul Carlette permite configurarea si apoi modificarea bijuteriilor de catre acestea, element cu element, piesele putand fi achizitionate din magazinul online www.carlettejewellery.com.

Patentul unic presupune modificarea bijuteriilor prin adaugarea/scoaterea prin insurubare/desurubare a unei Carlette, rezultand astfel o bijuterie personalizata in functie de preferintele clientelor. Acesta a fost conceput in spiritul inovatiei elvetiene si este o simbioza intre precizia mecanismelor elvetiene si excelenta in crearea unor accesorii simple, atractive si potrivite oricaror ocazii.

Fondatoarea brandului este Lavinia Lazar, o romanca stabilita de 13 ani in Elvetia, de unde coordoneaza atat partea creativa, cat si cea operationala a brandului.

Bijuterii unice, ce te invita sa iei parte la procesul creativ

Magazinul online vine in intampinarea femeilor cu peste 30 de piese (cercei, coliere si bratari), din care pot rezulta sute de bijuterii diferite, datorita mecanismului unic de creare a bijuteriilor, prin adaugarea/scoaterea Carlettelor alese. O Carletta este un accesoriu care se insurubeaza/desurubeaza si permite astfel femeilor sa isi personalizeze lungimea si stilul bijuteriei sale si astfel fiecare bijuterie va capata stil propriu si unicitate.

Cele 3 colectii in care sunt impartite bijuteriile - Carlette Every Day, Carlette Feminine si Carlette Glamour, ofera femeii moderne bijuterii pentru orice moment al zilei si le invita sa ia parte la procesul creativ prin configurarea bijuteriei, special pentru ca orice femeie sa isi exploreze creativitatea, versatilitatea si feminitatea.

Brandul de bijuterii Carlette Jewellery este sustinut de pasiunea pentru frumos si se adreseaza femeilor de orice varsta prin versatilitatea combinatiilor care se pot realiza datorita mecanismului unic, dar si designului minimalist si rafinat al bijuteriilor.

Bijuterii rezistente, placate in 6 straturi – un cadou pe viata

Materialul din care sunt realizate bijuteriile Carlette este binecunoscut ca „timeless steel” (inox robust), un material rezistent la factorii alergenici la care femeile sunt supuse zilnic (creme, parfumuri, solutii de curatenie). Acest material este placat cu aur sau rodiu printr-o tehnica speciala de pulverizare in 6 straturi, tehnica laborioasa, costisitoare, dar care garanteaza rezistenta in timp si la socuri puternice a bijuteriilor. Astfel, clientele Carlette vor face o singura investitie de care se pot bucura mult mai mult timp, un cadou pe viata.

Bijuteriile Carlette sunt semnate de designeri tineri de bijuterii din Elvetia, locul unde brandul a luat nastere.

