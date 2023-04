Tradiția spune că de Paște trebuie să purtați haine noi pentru a avea noroc. Dar ele trebuie alese cu grijă pentru că acum nu e un moment potrivit să ieșiți în evidență cu o rochie cu paiete , așa cum ați putea să o faceți de Crăciun, de exemplu. Învierea Domnului este o sărbătoare liniștită, cu încărcătură spirituală mare, pe care majoritatea preferă să o petreacă în familie.

Paștele se apropie, așa că trebuie să vă pregătiți ținutele potrivite. Iselin Dimitri, designer vestimentar, vine cu propuneri de outfituri în funcție de locul în care alegeți să vă petreceți sărbătorile Pascale.

“De Paște ne înnoim evident în funcție de locația unde mergem, de ora la care mergem și de “publicul” pe care îl întâlnim. Este important să ținem cont de acest aspect pentru a nu comite greșeli vestimentare”, este de părere Iselin Dimitri.

Ținuta de Paște pentru biserică

“Biserica nu este un loc în care să ne etalăm hainele. La biserică mergem strict pentru liniștea noastră sufletească, nu pentru a ieși în evidență. Nimeni nu o să privească cu ochi buni o ținută sumară sau în culori țipătoare sau cu prea multe accesorii. Sfatul meu este să mergeți pe o variantă simplă: pantaloni, în culori clasice, o cămașă, sacou sau un trench. Țineți cont să alegeți o pereche de pantofi comozi sau balerini pentru a putea rezista până la finalul slujbei de Înviere.”

Ținuta de Paște pentru masa în familie

“Chiar dacă petrecem Paștele acasă, asta nu înseamnă că trebuie să stăm în pijamale. E important să ne facem o ținută plăcută pentru noi și pentru cei dragi. Dacă este vorba de o vizită în familie și ne dorim să adoptăm o ținută fashion, putem apela la o maletă, o pereche de pantaloni cu un croi mai special, sacou și o pereche de pantofi. Maletele sunt un must have în acest sezon și nu vom da greș dacă alegem să le integrăm în garderoba noastră”, spune designerul vestimentar.

Ținuta de Paște pentru masa la restaurant

“O întâlnire cu apropiații este mereu un motiv de bucurie. Dacă mergem la un restaurant mai elegant cu prietenii și este seară, putem opta pentru o rochie și o pereche de pantofi stiletto sau un top cu print și piele și pantaloni cu decupaje. În acest fel ne încadrăm și în trendurile acestui sezon pentru că printurile sunt la modă acum.” – Iselin Dimitri

Ținuta de Paște pentru ieșit în club

„Deși Paștele este o sărbătoare linștită, sunt și persoane care preferă distracția, în club . Aici avem o libertate mai mare pentru că în club nu se cere un anumit dresscode. Chiar dacă alegem o ținută cu blug si stiletto sau o rochie de tip cocktail, singurul lucru la care trebuie să fim atente este să “nu fie too much”. Aici avem libertate și ne putem juca cu multe variante”, conchide Iselin Dimitri.