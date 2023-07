Trend report: sandale și flats pe care să le iei în vacanță.

Reducerile din această perioadă ne îndeamnă să ne reînnoim colecția de încălțăminte de vară? Vă avertizăm - sunt câteva modele care nu trebuie să lipsească din garderoba voastră.

Am făcut o incursiune printre cele mai dorite trenduri din acest an și am întocmit o listă cu 4 modele numai bune de adăugat în bagajul vostru.

Slides de oraș – un hibrid între sandale și slapi de piscină, acest model a câștigat inimile influencerilor și un loc de cinste în aproape orice pictorial de modă. Îl recunoști după talpa groasă, barete crosetate, din stofă sau din piele. Îi găsești în colecțiile Tommy Jeans, Casadei , Fabiana Filippi și N.21

Espadrile cu talpă din sfoară - atemporale și extrem de stylish alături de rochii și pantaloni largi din in, sunt un must- have pentru plimbări lungi și seri dansante pe malul mării. Pe noi ne-a cucerit varainta flat de la Michael Kors , disponibilă în inflexiuni nude sau pastel.

Saboți - li se mai spune și clogs și reprezintă hit-ul verii 2023. Sunt două variante care merită toată atenția ta: din piele întoarsă de la Birkenstock , în culori neutre și din plastic cât mai colorat de la Crocs și Ugg . Saboții din plastic sunt perfecți atât la plajă, cât și în oraș, purtați cu șosete.

Balerini mesh – cea mai nouă tendință a verii, se distinge față de balerinii clasici prin materialul răcoros și extrem de stylish care lasă la vedere pedichiura. Au devenit o adevărată obsesie printre fashioniste și marile case de modă anunță un sequel invernal, așa că vom vedea această tendință mult timp de acim încolo. Poți alege varianta din plasă sau o reinterpretare din plastic împletit precum modelele de la Caprice și Melissa .

