Rambutanul este un fruct originar din Malaezia a carui coaja este acoperita de spini moi, ceea ce il face sa semene cu un arici. Este unul din fructele preferate ale locuitorilor din Asia de Sud-Est, si cu siguranta se va integra pe lista ta de preferinte daca il gusti.

Acest fruct exotic este foarte bogat in vitamina C, continutul este zemos iar gustul este unul dulce-acrisor. De asemenea, este foarte slab caloric – are doar 82 kcal/100g.

Fructele de rambutan au nevoie de 90 de zile pentru a se coace. in anumite perioade din an, atunci cind conditiile meteo sunt extrem de favorabile, fructele se coc in numai cinci zile. inainte de a fi culese, acestea au in jur de 5-6 centimetri.

Cum sa-l alegi?

La raioanele cu fructe exotice de la supermarketuri, uita-te dupa rambutanii de culoare rosiatica, cu spini de culoare verzuie. Cele mai proaspete fructe sunt cele care nu au pete negre pe spinii de culoare verzuie.

foto interior si prima pagina: Anna_Pustynnikova , Shutterstock