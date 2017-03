Da, creierul nostru este uimitor. Ne poate ajuta sa ajungem acolo unde ne dorim, indiferent de cat de mare este muntele pe care il escaladam, poate face ca cele mai pretuite visuri ale noastre sa devina realitate si sa ne atingem cele mai complicate obiective. Cu toate acestea, daca vrem totul, ar trebui sa intelegem mai intai principiile de baza ale creierului nostru, ne sfatuieste BrightSide.

1. Pentru creierul nostru nu exista nicio diferenta intre imaginatie si realitate

2. Munca psihica nu oboseste creierul

Creierul nostru reactioneaza la fiecare gand pe care il avem si nu poate face deosebirea dintre realitate si fantezie. Acesta este motivul pentru care oamenii care privesc lumea cu entuziasm si optimism sunt mult mai fericiti si pentru care corpul nostru accepta acest placebo precum un produs farmaceutic real.

Sentimentul de oboseala a creierului apare din cauza emotiior noastre. Compozitia sangelui care circula prin creier in timpul activitatii acestuia ramane neschimbata. Cu toate acestea, de exemplu, sangele din venele unui om care a lucrat intreaga zi se schimba in mod considerabil de-a lungul zilei.

3. De cele mai multe ori creierul actioneaza automat

Mai mult de jumatate din gandurile de azi sunt gandurile de ieri. Acesta este motivul pentru care este atat de dificil pentru pesimisti sa isi schimbe perceptia pe care o au asupra lumii. Ei trebuie practic sa isi curete creierul si sa il controleze astfel incat sa reactioneze mai des la lucrurile pozitive.

4. Vedem ce gandim

Orice ganduri se transforma in experiente de viata. De exemplu, daca visezi la o excursie in Paris in scurt timp vei putea vedea afise, reclame, poze si alte lucruri cu acest oras pretutindeni. Daca vrei sa schimbi lumea din jurul tau, schimba-ti si gandurile.

5. Creierul nostru are nevoie de antrenament (asa cum au si muschii)

Creierul este un muschi, are nevoie de antrenament, de formare, de invatare, de exercitii, de o alimentatie sanatoasa, de un somn linistit, de calatorii in alte locuri, de activitati noi, de dans.