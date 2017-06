Prea multi oameni cumpara lucruri de care nu au nevoie cu bani pe care nu ii au pentru a impresiona oameni pe care nu ii stiu. Daca am putea sa invatam cum sa ne oprim din cheltuit bani pe lucruri de care nu avem nevoie, am cumpara atat de multe lucruri utile si am si economisi. Un utilizator pikabu a propus o modalitate simpla si eficienta de a economisi bani, iar cei de la Brightside au preluat imediat ideea, impartasind-o cu milioane de oameni din jurul lumii.

Iata despre ce este vorba:

Regula numarul 1: Rotunjeste suma la final de seara

Este destul de usor. Trebuie sa iti faci o regula ca in fiecare seara sa rotunjesti banii care ti-au ramas.

Despre ce vorbim: Scoate ultima cifra de suma ramasa pentru a obtine un zero la sfarsit.

Ca exemplu: ti-au ramas 135 de lei. Iei 5 lei si ii pui in pusculita cu economii.

In cazul in care vrei sa economisesti mai mult, scazi ultimele doua cifre.

Regula numarul 2: Ia banii necheltuiti si pune-i direct in pusculita

Economiseste tot ce ti-a ramas inainte de ziua de salariu.

Ca exemplu, daca mai ai 300 de lei si maine primesti banii pentru urmatoarea lui, ia acei 300 de lei si pune-i in pusculita.

Avantajele acestei metode de a economisi bani:

- stii cati bani ai in fiecare dimineata si intotdeauna este vorba despre o suma rotunda;

- incepi sa iti controlezi cheltuielile si sa nu mai cumperi lucruri de care nai nevoie;

- cel mai important, economisesti bani.

foto interior si prima pagina: pixabay