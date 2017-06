Iarta-i pe cei care ti-au gresit nu pentru ca ar merita iertarea, ci pentru ca tu meriti linistea.

Iertarea, renuntarea la manie si la amaraciune pot face minuni atat pentru atitudinea si sanatatea ta, ca sa nu mai vorbim de relatiile pe care le ai cu oamenii din jurul tau. Karen Salmansohn a oferit pentru Oprah.com cateva moduri simple de a incepe sa ierti si sa uiti.

1. Spune-ti ca totul este in regula

Ori de cate ori furia cu privire la o persoana care ti-a facut rau se joaca in mintea ta, spune-ti urmatoarele "Suntem cu totii suflete bune, iubitoare, care ocazional se pierd." Roaga-te ca aceasta persoana sa isi gaseasca calea spre un loc mai frumos si mai fericit.

2. Concentreaza-te pe recunostinta

Nu cauta fericirea in exterior. In schimb, concentreaza-te pe exercitii de recunostinta pentru a misca fericirea din interior spre exterior. Axeaza-te pe sufletul tau, fericirea trebuie sa fie intotdeauna o bucurie interioara. Cand esti tentata sa te concentrezi pe toate caile in care lumea ti-a gresit, ia in calcul binecuvantarile tale facand o lista cu cele cinci aspecte ale vietii tale pe care le apreciezi.

3. Cauta lectia pe care sa o inveti

Multi budisti considera ca dificultatile sunt un semn ca ai un suflet batran - cu cat problemele sunt mai mari, cu atat esti mai aproape de iluminare. Daca simti ca acum cineva te testeaza, intreaba-te pentru ce este acest test. Rabdare? Compasiune? Iertare?