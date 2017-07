1. Daca ierti, iarta totul! Altfel n-ar mai fi iertare.

2. Iertarea este cheia spre actiune si libertate.

3. Actul suprem de curaj este acela de a ne ierta pe noi insine. Pentru ceea ce nu am fost dar am putea fi. Pentru ceea ce am fi putut face dar nu am facut. Pot avea puterea de a-mi aminti cu adevarat, de a intelege, a recunoaste, a ierta si a ma elibera pentru a inainta liber in viitor?

4. Numai cei curajosi stiu sa ierte.

5. Iertarea este forma suprema a iubirii.

6. Iertarea e cea mai puternica dintre puteri: face bine atat celui care o acorda, cat si celui care o primeste!

7. Iubeste pentru a fi iubit si iarta pentru a fi iertat.

8. Nu realizezi cat de puternic esti pana nu experimentezi iertarea.

9. Unul din secretele unei vieti fericite este sa ierti pe oricine si orice inainte de a merge la culcare.

10. Iertarea este raspunsul dat visului despre miracol unui copil, prin care ce a fost spart redevine intreg, iar ce a fost murdarit ajunge din nou curat. Iertarea rupe lantul cauzalitatii pentru ca acel care te iarta - din iubire - ia asupra lui consecintele lucrului facut de tine. De aceea, iertarea cuprinde intotdeuna si un sacrificiu.

11. Sfatul cel mai important: iubeste, iubeste, iubeste cu tot sufletul si... iarta.