Patrunjelul are proprietati diuretice, ceea ce inseamna ca elimina apa din organism si, totodata, favorizeaza pierderea kilogramelor in plus. Afla, asadar, in randurile care urmeaza, ce trebuie sa faci pentru a combate retentia de apa din organism cu ajutorul patrunjelului.

Unul dintre cele mai bune remedii pentru retentia de apa este acest ceai pe baza de patrunjel, din care va trebui sa bei 1 litru zilnic. Datorita actiunii sale diuretice, ceaiul de patrunjel creste frecventa mictiunilor, ceea ce favorizeaza eliminarea toxinelor din organism.

In numai 3 zile, excesul de apa din organism este eliminat, iar functiile renale si tranzitul intestinal sunt imbunatatite. Rinichii joaca un rol fundamental in procesul de eliminare a apei din corp. Excesul de apa, pe care, de multe ori, organismul nu reuseste sa-l elimine singur, contine substante toxice, bacterii periculoase si celule moarte.

foto interior si prima pagina: Creative Family, Shutterstock