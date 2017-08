Este una dintre cele mai frumoase melodii din lume si are efecte incredibile asupra sufletului si inimii tale.

In cazul in care sunteti in cautarea unei melodii relaxante, care sa va ajute sa scapati de tot stresul acumulat de-a lungul unei zile intregi de munca, ati ajuns acolo unde trebuia. Single-ul Only Time de la Enya este una dintre cele mai frumoase melodii lansate vreodata si are efecte incredibile asupra starii tale de spirit.

Multe persoane spun ca acest cantec ia toata ura acumulata in sufletul tau. Relaxeaza mintea, te scapa de anxietate si de stres si te ajuta sa vezi partea plina a paharului sau luminita de la capatul tunelului.

Daca pana acum majoritatea pieselor relaxante erau cantate doar la instrumente, Only Time este o melodie cu voce - o voce lina, care iti patrunde direct in suflet. Versurile au si ele o mica lectie de viata: nimeni nu stie ce urmeaza sa se intample... doar TIMPUL. Este momentul sa lasam in spate ranchiuna, sa ingropam trecutul, sa ne vindecam cicatricile si sa invatam sa ne bucuram de fiecare moment prezent pentru ca acesta este cel care conteaza cu adevarat.

Va invit sa ii dati PLAY si sa va relaxati sufletul si inima.

Mai jos las si traducerea versurilor.

Cine poate spune

Unde duce drumul

Unde se scurge ziua

...Doar timpul

Si cine poate spuneDaca dragostea ta cresteAsa cum inima ta o arata...Doar timpul

Cine poate spune

De ce inima ta suspina

Cum dragostea ta zboara

...Doar timpul

Si cine poate spune

De ce inima ta plange

Cand dragostea ta minte

...Doar timpul

Cine poate spune

Cand se vor intalni drumurile

Ca dragostea ar putea fi in inima ta

...Doar timpul

Si cine poate spune

Cand ziua doarme

Daca noaptea pastreaza

Toata inima ta

Noaptea pastreaza, toata inima ta

Si cine poate spune

Daca dragostea ta creste

Asa cum inima ta o arata

...Doar timpul

Cine poate spune

Unde duce drumul

...Doar timpul

Cine stie... doar timpul

Cine stie... doar timpul...

foto interior si prima pagina: Amanda Carden, Shutterstock