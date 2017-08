Planta cu multiple calitati terapeutice, aloe vera este un aliat in tratamentul a peste 100 de afectiuni. Astmul, alergia, artroza, alcoolismul, bronsita, diabetul zaharat, herpesul, pancreatita si ulcerul sunt câteva dintre bolile in care aloe vera poate oferi alinare.

Aloe vera contine 20 dintre cei 22 de aminoacizi existenti in structura corpului uman, inclusiv sapte din cei opt aminoacizi esentiali, care nu pot fi sintetizati de organism.

De asemenea, planta mai contine: vitamina A (carotenul), cu efecte benefice asupra vederii, si vitamine din complexul B, indispensabile in buna functionare a celulelor nervoase (aloe vera este singura planta care contine vitamina B12).

Aloe vera contine vitamina C (protejeaza organismul impotriva infectiilor si a efectelor stresului) si vitamina E (previne instalarea aterosclerozei si are un rol benefic in prevenirea bolilor cardiovasculare).

