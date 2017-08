Ceaiul este una dintre cele mai sanatoase bauturi pe care le poti consuma. Acesta are efecte benefice in tratarea diabutelui, dar si in reducerea riscurilor de a suferi un accident cerebral vascular sau un infarct.

foto interior si prima pagina: iravgustin, Shutterstock

Dincolo de efectele favorabile asupra sanatatii, trebuie sa stii ca majoritatea ceaiurilor pot face rau sanatatii tale. O atentie speciala trebuie sa acorde pacientii care iau anumite medicamente.

Medicii spun ca nu trebuie sa bei mai mult de 3 sau 4 cani de ceai de plante. De asemenea, nu trebuie sa-l bei dupa ce a stat in ibric peste noapte, riscul sa dezvolte bacterii este ridicat.

Ceaiul verde

Desi ceaiul verde a fost asociat cu efecte benefice asupra organismului, acesta poate avea si efecte nocive.

