In primul rand, cred ca o multime de oameni confunda anxietatea cu timiditatea. Anxietatea este o tulburare aparuta atunci cand o persoana este in permanenta nelinistita. Timiditatea este mai degraba o stare rezervata sau usor neplacuta din cauza necunoasterii.

foto interior si prima pagina: Malyugin Shutterstock

Iata cateva exemple: timiditatea inseamna sa mergi la o scoala noua, sa iesi din zona de confort si sa nu vrei sa comunici cu oamenii pe care ii intalnesti. Anxietatea inseamna sa iti pui alarma la telefon si sa iti fie teama ca nu te vei trezi la timp.

Iata cateva lucruri pe care nu ar trebui sa le spui NICIODATA unei persoane cu anxietate:

1. "Ar trebui sa fii mai pozitiv/ optimist"

Aceasta afirmatie presupune ca spui ca persoana este in mod natural pesimista.

In schimb, incearca sa ii oferi o solutie mai pozitiva. Cand ii spui sa fie mai optimista, ii dai de inteleg ca este ceva in neregula cu ea si ca nimeni nu vrea sa vorbeasca cu o persoana care pune intotdeauna raul in fata. Daca aceasta persoana este nelinistita cu privire la o anumita situatie, incearca sa ii oferi sfaturi sau doar sa ii dai de inteles ca in tine va gasi intotdeauna un sprijin.

2. "Iesi din zona ta de confort"

Daca o persoana care sufera de anxietate isi deschide in fata ta sufletul si vorbeste despre temerile sau disconfortul sau, atunci deja se afla in afara zonei de confort. Incearca sa empatizezi in loc sa remediezi rapid problema cu solutia "esi din zona de confort". Uneori este deja acolo.

3. "Toata lumea este/ devine anxioasa"

Ii dai de inteles ca este un lucru obisnuit pe care toata lumea il are. Nu, nu este asa. Recunoaste si valideaza aceste sentimente ale persoanei care sufera de anxietate si invata sa respecti limitele acesteia. Vorbeste cu ea daca ai nevoie de mai multa claritate, insa nu submina niciodata situatia.

In general, incearca sa fii linistita, amabila si intelegatoare si totul va fi bine.