Toamna este o ocazie minunata de a avea grja de tine si de corpul tau hranindu-l cu alimente sanatoase si evitand sa cazi prada tentatiei de a manca la nimereala. Iata care sunt alimentele pe care ti le recomand pentru lunile care urmeaza.

foto interior si prima pagina: Gaus Alex, Shutterstock

1. Orezul de conopida.

Pe masura ce vremea se raceste, multe dintre noi cedam tentatiei de a manca carbohidrati simpli precum orezul alb, paste, prajituri, lipsiti de nutrienti. Atunci cand mancam carbohidrati simpli, zaharul intra in sangele nostru, asa ca producem insulina hormonala pentru a transporta zaharul din sange. Nivelul de zahar din sange scade cu repeziciune ceea ce duce la nevoia de a manca si mai multi carbohidrati rafinati. Pe de alta parte, conopida este o leguma cu continut scazut de carbohidrati, dar bogata in fibre naturale, care incetinesc digestia si stabilizeaza nivelul zaharului din sange..

2. Grasimi sanatoase la fiecare masa.

Grasimile ofera satietate (satisfactie), astfel incat te vei simti satula mai mult timp intre mese. Corpul tau utilizeaza, de asemenea, grasimi pentru a genera energie. Acestea sunt absolut necesare pentru buna functionare a creierului. Cateva exemple de grasimi sanatoase: avocado, ulei de nuca de cocos, unt de nuci, somon, nuci si seminte, ulei de masline sau de avocado.

3. Dovleacul.

Toamna este anotimpul preferat pentru a te bucura de aceasta legume uimitoare. Dovleacul contine o cantitate mare de fibre si vitamine -vitamina A, vitamina C - si are beneficii antiinflamatorii si antioxidante.

4. Somon.

Nu numai ca are un gust delicios dar este si o excelenta sursa de vitamine si minerale care joaca un rol important in nivelul tau de energia, recuperarea celulara si sanatatea tiroidiana. Acizii grasi Omega-3 joaca un rol important in buna functionare a creierului, inclusiv a memoriei si a performantei intelectuale. De asemenea, pot reduce riscul aparitiei bolilor de inima, a durerilor articulare cauzate de artrita si a mai multor tipuri de cancer.

Atunci cand cumperi somon, alege-l pe cel de culoare roz inchis sau rosie. Evita somonul proaspat daca miroase puternic peste sau are pete maron. Somonul proaspat sau congelat este excelent la gratar, prajit sau taiat in unt. O lamaie stoarsa si ai o masa delicioasa. Somonul congelat si conservat este mai ieftin insa asigura-te ca este salbatic.