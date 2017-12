Daca ti-ai gasit sufletul pereche, ai gasit mai mult decat iubire.

Nu exista o modalitate corecta de a defini sufletul pereche. Totusi, se poate spune ca un suflet pereche este cineva cu care ai un sentiment de afinitate profunda sau naturala. Si cand spun asta ma refer la compatibilitate, iubire, afectiune, ingrijire, spiritualitate si multi alti factori.

Toate acestea inca nu pot defeni complet un suflet pereche. Asadar, lasa-ma sa iti dau o veste. Inainte de asta, permite-mi sa spun ca sufletul tau pereche nu trebuie neaparat sa fie partenerul de viata. Ar putea fi si un prieten. Rolul unui suflet pereche este sa te faca sa te simti complet si nu vine impreuna cu o eticheta in relatii.

Pentru a explica cel mai bine, un suflet pereche este cineva in fata caruia renunti la toate mastile si iti deschizi sufletul. Cineva care te vede asa cum esti cu adevarat, care iti cunoaste toate secretele, care iti stie toate defectele. Cineva care este piatra ta. Cineva langa care te simti in siguranta. Cineva care este scaparea ta.

Cum stii cand ti-ai gasit sufletul pereche?

Cand iti gasesti sufletul pereche, vei fi intr-un moment in care in viata ta va fi pace. In jurul tau va exista doar zen si fericire si fiecare durere pe care ai simtit-o va parea neimportata.

Acest suflet pereche va avea o cale inexplicabila de a te calma, chiar si atunci cand lumea se destrama. Se mai spune ca, in conformitate cu mitologia greaca, oamenii au fost creati initial cu patru brate, patru picioare si un cap cu doua fete. Fiindu-le teama de puterea pe care o pot avea, Zeus a decis sa ii separe, condamnandu-i sa isi petreaca viata in cautarea celorlalte jumatati. Aceasta este capacitatea pe care o au doua suflete pereche, care sunt menite sa fie impreuna.