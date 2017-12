Imi amintesc ca am facut numeroase liste pentru Craciun, liste cu lucruri absurde, excesiv de scumpe, pe care imi doream sa le am. Pe masura ce am crescut, aceasta lista a devenit tot mai mica.

Intr-o lume agitata, ocupata, cu prea putina libertate, intotdeauna pe fuga, este dificil sa tii pasul cu tot ce se intampla in jurul tau. Insa de data asta lucrurile sunt mai simple pentru mine; iar bunurile materiale nu sunt neaparat... necesare.

Nu am nevoie de un cadou impachetat pentru a imi pune zambetul pe buze. Am nevoie doar de un sentiment. Vreau doar sa simt o fericire fara sfarsit.

Partea dificila cu aceasta dorinta de Craciun este ca ea nu se gaseste intr-o cutie perfect ambalata cu o funda rosie mare. Nimeni nu imi poate oferi acest cadou.

Trebuie sa oferim cadoul fericire tuturor oamenilor din jurul nostru si sa alegem sa o primim cu bratele deschise cand ne este oferita noua din partea altor persoane.

Primirea fericirii in acest sezon este modul nostru de a accepta ceea ce este in jurul nostru si de a il transforma in ceva bun.

Este vorba despre gasirea fericirii in ciuda instabilitatii financiare, a felului in care zambim in agitatie si stres. Trebuie sa ne dam seama ca aceste probleme doar ne fac mai puternici. Ne invata o lectie.

Este vorba despre bucuria momentelor marunte, a momentelor mari si de gasirea fericirii zi de zi.

In acest Craciun, vreau sa simt fericire in fiecare secunda din fiecare zi. In fiecare anotimp. Vreau ca inima mea sa ofere iubire si sa primeasca iubire.

Lista mea de Craciun nu include nimic altceva si nici nu ar trebui sa includa. Oamenii ma cunosc, stiu cum sa ma faca fericita. Ei stiu ce ma face sa zambesc. Ei stiu ca pretuiesc momente, nu lucruri.

Tot ce imi doresc de Craciun este fericire... indiferent de forma care imi este oferita.

Stiu ca acest sezon va fi unul lung. Vreau sa spun ca fiecare zi ar trebui sa vina la pachet cu o cantitate nesfarsita de posibilitati pentru a simti fericire si iubire. Si nu doar de sarbatori, ci in orice alt moment al anului. Doar pentru ca am intrat intr-un moment magic, nu schimba nimic.

Vreau ca oamenii din jurul meu sa imi ofere fericire prin sprijinul lor si zambete din inima.

Putem trece multe pe lista de Craciun din acest an. Putem cere un nou telefon, un nou laptop, o noua camera foto, o noua rochie sau o vacanta exotica. Putem cere bani sau bomboanele noastre preferate... insa inima noastra oare asta vrea?

Toate aceste lucruri sunt placute, insa fericire nu ne vom putea bucura cu adevarat de ele.

De aceea, in acest sezon de sarbatoare vreau ca fie cadou sa fie impachetat in fericire.

Craciun fericit va doresc si voua!