Spune-mi ce zodie esti ca sa iti spun cum te va influenta super Luna Sangerie din 31 ianuarie 2018.

Pe data de 31 ianuarie 2018 are loc cea de-a doua luna plina din acest an. Fenomenul se va alinia cu o eclipsa lunara totala. De acest spectacol vom avea parte o data in viata. Fenomenul astronomic s-a intamplat ultima data acum 150 de ani.

foto interior si prima pagina: Denis Andricic, Shutterstock

Eclipsa din aceasta perioada are tendinta de a aduce lumina chiar si in cele mai neclare fapte, iar luna plina este cunoscuta pentru faptul ca incurajeaza schimbarea. Este momentul sa ne concentram atentia asupra proiectelor si sa depunem eforturi pentru a evolua pe plan profesional. In ceea ce priveste viata sentimentala, avem ocazia sa luam decizii frumoase care sa ne ajute sa gasim linistea de care avem nevoie.

Aceasta eclipsa de luna sangerie va oferi fiecarui semn posibilitatea de a face schimbari in ceea ce priveste viata financiara - in special pentru urmatoarele zodii: Taur, Leu, Scorpion si Varsator.

Super Luna Sangerie va simtita profund de catre toti oamenii deoarece Luna este foarte aproape de pamant in timpul eclipsei.

In timp ce toata lumea trebuie sa se astepte sa fie influentata de aceste evenimente, fiecare semn zodiacal le va experimenta putin diferit. Iata ce trebuie sa stii in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut:

Cum te va influenta Super Luna Sangerie in functie de semnul zodiacal?

Berbec - Ai sansa sa iesi din zona de confort

Aceasta eclipsa poate veni cu schimbari interesante pe plan sentimental. Ai posibilitatea sa iti concentrezi atentia asupra relatiei pe care o ai cu partenerul de cuplu si sa iti face cunoscute adevaratele sentimente. De asemenea, in interactiunea cu cei apropiati, este important sa fii sincera si sa spui ce ai pe suflet. In cazul in care esti singura, astrele te pot ajuta sa intalnesti o persoana interesanta de care sa te indragostesti imediat.

Taur - Iti pui ordine pe plan profesional

Acum este momentul sa faci schimbari in viata profesionala. Poate ca esti nemultumita de ceva anume sau trebuie sa rezolvi o situatie neplacuta mai veche cu un coleg de echipa sau chiar un superior. De asemenea, aceasta este o perioada foarte buna si pentru a iti schimba locul de munca - in cazul in care cochetezi cu aceasta idee.

Gemeni - Esti foarte linistita in aceasta perioada

Fenomenul astrologic din aceasta perioada guverneaza comunicarea cu oamenii din jurul tau; ar fi bine sa te pregatesti pentru discutii sincere si serioase cu partenerul de cuplu, membrii familiei sau prietenii foarte apropiati. Este timpul sa spui ce ai pe suflet astfel incat sa poti lua deciziile potrivite pentru un viitor linistit si fericit.

Rac - Vrei sa ii impresionezi pe cei din jurul tau

Aceasta perioada este una frumoasa pentru tine deoarece simti ca detii puterea de a face schimbarile necesare pentru o viata fericita pe toate planurile. Iti doresti foarte mult sa evoluezi pe plan profesional si, in acelasi timp, sa incerci sa fii mai implicata in viata de familie. Desi multi iti spun ca ai nevoie de mai mult timp pentru a le face pe toate, tu reusesti sa gestionezi lucrurile foarte bine astfel incat sa reusesti sa te ocupi de tot ce iti propui.