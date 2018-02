Samponul uscat este un ajutor de ultim moment pentru toate femeile! Totusi, cat de bun este el pentru parul tau si cat de des ar trebui sa-l folosesti?

Samponul uscat are o multime de beneficii, insa e musai sa il folosesti ca la carte ca sa poti sa te bucuri la maxim de atuurile sale.

Parul sanatos trebuie inainte de orice spalat si curatat. Te rugam sa tii minte ca samponul uscat nu curata si nu indeparteaza impurtiatile si sebumul la fel ca un sampon normal. Si totusi cum functioneaza samponul uscat? Produsul contine un amidon natural, care absoarbe sebumul acumulat. Tubul se agita bine, apoi se pulverizeaza produsul la radacina si pe lungimi, pentru un efect proaspat si un plus de volum.

Samponul uscat este ideal daca vrei sa mai prelungesti cu o zi freventa de spalare a parului. Si, in mod special, atunci cand vrei sa ajungi la un eveniment inopinat si iti trebuie o coafura impecabila. Dar...tine minte: samponul uscat nu poate si nu are cum sa prelungeasca frecventa de spalare a parului cu pana la o saptamana. Asadar, sa nu devina o obisnuinta si, mai ales, sa nu inlocuiasca samponul normal.

In cazul in care incepi sa folosesti in mod excesiv samponul uscat, vei ajunge sa te confrunti cu aglomerari microbiene. Acestea, intr-un final, daca nu sunt indepartate corespunzator, pot conduce la dermatite, la subtierea si chiar si caderea firelor de par.

Trebuie mentionat faptul ca, nu amidonul din samponul uscat este problema, ci tendinta noastra de a exagera cand aplicam sampon uscat!

Cand folosim samponul uscat?

Pentru un par sanatos si plin de vitalitate, samponul uscat trebuie folosit cu masura. Aplica-l o data, de doua ori pe saptamana, si doar atunci cand este necear. Spre exemplu, in zilele in care vrei sa ajungi la un eveniment, cand ai nevoie de o zi in plus cu parul nespalat, cand te supara excesul de sebum sau cand ai nevoie de un plus de vitalitate.

Cand trebuie sa fim atenti cu samponul uscat?

In cazul in care te confrunti cu diferite afectiuni ale pielii si mai ale scalpului, trebuie sa fii extrem de atenta cand optezi pentru samponul uscat. Psoriazisul, dermatita sau caderea excesiva a parului sunt cateva dintre problemele care te pot impiedica sa folosesti sampon uscat. Eventual, consulta un medic dermatolog inainte si alegeti impreuna cea mai buna varianta de sampon uscat pentru tine!

