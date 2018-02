Ce facem când părul nu vrea să mai stea în niciun fel și nici nu avem timp să îl spălăm? Este foarte simplu: îl împletim.

Împletitura din această săptămână este coada de peste - o împletitură basic, însă extrem de frumoasă și de elegantă. Pentru un look sofisticat (și o poză reușită de Instagram), am folosit o panglică sidefată neagră pe care am prins-o într-o fundă drăguță.

Cum obținem această coafură:

Pasul 1: Dăm părul într-o parte și îl împărțim în două secțiuni egale.

Pasul 2: Luăm o șuviță de păr dintr-una dintre secțiuni, o trecem peste aceasta și o adăugăm la cealaltă secțiune.

Pasul 3: Luăm o șuviță de păr din cealaltă secțiune, o trecem peste și o adăugăm la cealaltă secțiune. Repetăm acest proces până ajungem în zona vârfurilor.

Pasul 4: Pentru un plus de volum tragem ușor de șuvițele împletite. La final prindem cu un elastic subțire în nuanța parului.

Fundița neagră este un accesoriu opțional.

În filmulețul de mai jos găsiți mai multe detalii cu privire la această împletitură.