5 motive pentru care acest minunat fruct ar trebui consumat cât mai des posibil.

1. Sunt o excelenta sursă de fibre, care ajută la curăţarea colonului de toxine şi la reducerea apariţiei cancerului de colon. Ele ajuta şi la scăderea nivelului colesterolului, ceea ce duce implicit la reducerea riscului producerii unui atac de cord. In plus, fructele bogate în fibre, ca şi kiwi, îi ajută pe bolnavii de diabet să ţină glicemia sub control.

foto interior si prima pagina: Oksana Mizina Shutterstock

2. Consumul acestor fructe este un mod delicios de a-ţi păstra inima sănătoasă. Dacă mănânci câteva kiwi pe zi, reduci riscul formării cheagurilor de sânge şi cantitatea de grăsime (trigliceridele) din sânge. Fructele au acelaşi efect ca şi aspirina, numai că cea din urmă poate provoca ulcer.

3. Kiwi conferă protecţie contra astmului şi altor afecţiuni respiratorii, datorită conţinutului mare de vitamina C. Intr-un kiwi se găseşte şi mai multă vitamina C decât într-o portocală.

Citeste continuarea pe Realitatea.net