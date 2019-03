Un regim alimentar sarac in legume reprezinta un mare factor de risc pentru aparitia bolilor cognitive.

Numeroase studii au aratat care sunt cele mai bune legume pentru sanatatea creierului. Asigura-te ca le incluzi in regimul tau alimentar!

Atunci cand vine vorba despre potentiale probleme de sanatate, afectiunile neurodegenerative starnesc fiori si o strangere de inima. Pierderea functiilor creierului este o perspectiva infioratoare pentru orice om si cu atat mai mult ar trebui sa fim preocupate de prevenirea aparitiei acestei situatii.

Se pare ca o dieta bogata in carbohidrati si saraca in grasimi reprezinta un factor important in aparitia bolilor neurodegerative.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Photographee.eu Shutterstock