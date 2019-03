Melodia care iti va calma sufletul anxios in doar cateva minute

Uneori, muzica este singurul lucru de care sufletul obosit si anxios are nevoie. Acesta te poate ajuta sa fii intr-un loc diferit de locul in care te afli acum.

Melodiile care nu au nevoie de cuvinte pentru a ilustra sentimentele noastre sunt hrana pentru inimiel dureroase.

Mai jos vei gasi Solar Fields - Leaving Home, o piesa instrumentala de doar 7 minute pe care sa o asculti in momentele mai putin frumoase, cand nu vrei sa vorbesti cu nimeni si singurul lucru pe care ti-l doresti este sa iei o pauza de la tot ce se intampla in jurul tau.

Ia-ti o pereche de adidasi confortabili, iesi la o plimbare de cateva minute (7 mai exact), pune-ti castile in urechi si da play la aceasta piesa. In cazul in care nu poti face o plimbare, ia o pauza de la tot ce faci si asaza-te confortabil pe un fotoliu sau chiar pe pat. Inchide ochii si doar asculta aceasta melodie.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

foto main: Zolotarevs, Shutterstock