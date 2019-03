Iata cum te influenteaza Super Luna de pe 20 martie in functie de zodia in care te-ai nascut.

Esti pregatita pentru tot ce urmeaza?

Super Luna de pe 20 martie a fost ultima Super Luna a acestui an. Aceasta promite multe schimbari interesante zodiilor indraznete, care imbratiseaza oportunitatile aparute. Pe plan personal poate spori gradul de constientizare cu privire la modul in care interactionam cu oamenii din jurul nostru. Putem rezolva conflicte serioase in aceasta perioada.

Berbec

Daca nu esti atenta poti actiona intr-un mod mult prea egoist sub efectul Lunii Pline. Iti place sa imbratisezi oportunitatile aparute si asta este minunat, insa ia-ti masuri de precautie suplimentare pentru a nu fi luata prin surprindere de ce se intampla in jurul tau. Pe plan sentimental, astrele te sfatuiesc sa fii mai atenta la modul in care interactionezi cu cei dragi.

Taur

Iti place sa fii intr-o rutina linistita, insa aceasta Super Luna ar putea sa iti schimbe radical viata. Incearca sa iesi din zona de confort si sa te lasi condusa de intuitie; apar cateva oportunitati frumoase pe plan profesional de care ar fi bine sa profiti deoarece iti vor aduce beneficii majore nu doar in cariera, ci si in ceea ce priveste viata financiara. Nu uita ca arta compromisului este o virtute.

Gemeni

Iti plac extremele si aceasta calitate te transforma intr-o persoana interesanta. Insa este posibil ca Super Luna dina ceasta perioada sa te incurajeze sa renunti pentru putin timp la ele. Incearca sa gasesti un echilibru intern si sa nu mai asculti vocile din capul tau care iti spun sa continui sa faci imposibilul. Daca esti obosita, odihneste-te.