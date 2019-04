Ziua in care m-am eliberat de tine a fost ziua in care am inteles ca nu am nevoie de nimic in aceasta lume pentru a fi eu. Ca pot fi fericita si singura. Si ca singura iubire de care am nevoie in aceste momente este iubirea pentru sufletul meu.

Ziua in care m-am eliberat de tine a fost ziua in care am inteles cat de importanta sunt eu. In ziua in care am luat-o pe drumuri diferite mi-am dat seama ca viata merita traita.

Ziua in care m-am eliberat de tine a fost ziua in care mi-am regasit sufletul. In care am inceput sa iau decizii pe baza a ceea ce imi doream si nu a ceea ce credeam ca ma face fericita. Am decis sa inchid acest capitol dureros si sa ma merg mai departe, sa privesc catre Univers, sa accept tot ce s-a intamplat, sa imi invat lectiile din aceasta relatie si sa ma bucur de tot ce urmeaza.

Ziua in care m-am eliberat de tine a fost ziua in care am ales sa pun pe primul loc fericirea mea, dorintele mele, alegerile mele.

Ziua in care m-am eliberat de tine a fost ziua in care mi-am dat seama cat de mult m-am schimbat. Felul in care imi filtram gandurile, opiniile, deciziile - pentru ca imi era teama ca nu suntem de acord si ca ajung sa te supar. Mi-am dat seama cat de mult m-am pierdut si cum m-am transformat in persoana pe care tu ti-o doreai sa o ai in preajma ta, persoana de care aveai nevoie pentru a te simti bine.

Ziua in care m-am eliberat de tine a fost ziua in care mi-am dat seama de timpul pretios pe care l-am pierdut si de visurile pe care le-am pus pe pauza pentru ca m-ai convins ca nu sunt capabila. Ca nu pot face mai mult. Mi-am dat seama cat de usor m-ai convins, m-ai manipulat si m-ai transformat. Cum m-ai umplut cu indoiala si m-ai facut sa renunt la pasiunile mele, la lucrurile care ma faceau cu adevarat fericita.

Ziua in care m-am eliberat de tine a fost ziua in care mi-am dat seama cat de mult m-ai limitat cu dragostea ta. Am realizat toate lucrurile pe care mi le doresc in viata mea, toate care nu ar fi fost posibile niciodata cu tine in preajma. Mi-am dat seama cat de mult merit, cat de fericita pot fi, cat de simplu pot sa traiesc. Mi-am dat seama ca toate lucrurile pe care mi le-ai spus nu ma definesc.

