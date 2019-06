“Pastila” care reduce nivelul de stres in 20 de minute

Pentru acelea dintre noi care sunt predispuse la schimbari drastice de comportament si caderi nervoase din cauza stresului exista sanse ca foarte curand medicii sa le prescrie o reteta cu un singur medicament miraculos – pastila-natura.

Tratamentul cu pastila-natura este asemanator unui tratament cu antibiotic si trebuie urmat cu strictete. Prin acest tratament, pacientul este obligat sa iasa din casa, sa mearga in cel mai apropiat parc ori sa faca o escapada la munte sau la mare si sa petreaca treptat perioade bune de timp in linistea naturii.

Cea mai eficienta forma de terapie

Nu, nu este o gluma! Pastila-natura se prescrie deja de cativa ani persoanelor care prezinta “tulburari de deficit de natura”, o problema cu care se confrunta marea majoritate a populatiilor din societatile modernizate, pe masura ce petrecem din ce in ce mai mult timp in spatii inchise, in fata ecranelor si ne incalzim de la lumina artificiala.

In cazul in care nu erati convinse ca timpul petrecut in natura reprezinta o forma pura de terapie, cercetatorii au demonstrat ca exista o multime de beneficii pentru sanatate, dintre care foarte multe sunt pentru sanatatea fizica: reduce inflamatiile, scade tensiunea arteriala, ajuta la recuperarea rapida dupa un accident sau lupta cu o boala si contribuie chiar si la cresterea duratei de viata.

