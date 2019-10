Asa prepari cel mai bun falafel la tine acasa! Reteta turceasca

Aceasta reteta de falafel, chiftelute de naut la cuptor, reinventeaza un preparat clasic, adaugandu-i savoare si facandu-l, datorita modului de preparare si a ingredientelor folosite, mult mai usor de digerat

Chiftelutele falafel pot fi consumate ca fel principal/aperitiv de catre vegetarieni sau persoanele care tin post.

Ingrediente

250 g naut boabe

1 legatura patrunjel tocat

4 catei de usturoi

1 ceapa

sare, dupa gust

2 linguri faina

chimion

coriandru

boia dulce

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto main: from my point of view, Shutterstock