13 Moduri de a iti creste vibratiile si de a schimba realitatea in care traiesti

Schimbandu-te pe tine poti schimba realitatea in care traiesti.

1. Devino constienta de gandurile tale. Tot ceea ce crezi devine realitate pentru tine. Asdar, acorda atentie gandurilor tale si ia masurile necesare pentru a schimba situatiile cand simti ca este cazul.

2. Citeste carti de dezvoltare personala. Asculta podcasturi. Uita-te la documentare. Dezvolta-ti orizonturile, invata ceva nou, descopera.

3. Mediteaza. Meditatia este un exercitiu minunat care te poate ajuta sa inveti sa traiesti in prezent, sa iti pui ordine in ganduri si in idei si sa te concentrezi asupra lucrurilor care conteaza pentru tine.

4. Gaseste frumusetea din jurul tau. Incearca sa iti faci timp si sa privesti in jur si sa vezi frumusetea - incepe cu lucrurile marunte, cu zambetul unei persoane necunoscute, cu copiii care se joaca in parc, cu vantul care zboara frunzele copacilor, cu apusul.

5. Creeaza-ti afirmatii pozitive si repeta-le. Gaseste afirmatii pozitive care sa te ajute sa cresti, sa evoluezi, sa iti dai seama cat esti de puternica sau de norocoasa.

6. Stabileste o intentie pozitiva seara, inainte de a merge la culcare - chiar inainte de a merge la somn, stabileste-ti intentia de care sa te bucuri in urmatoarea zi.

7. Schimba-ti atitudinea. In fiecare zi gaseste 5 lucruri pentru care esti recunoscatoare.

8. Iarta. Stiu ca e greu, dar este necesar. Incearca sa ierti oamenii care ti-au gresit. Nu pentru ca ar merita, ci pentru ca tu nu trebuie sa ramai in trecut cand viata merge mai departe.

9. Incearca sa fii amabila cu cei din jurul tau. Abundenta este o vibratie ridicata ce iti va fi returnata - insa asta se va intampla doar atunci cand faci ceva bun fara a astepta nimic in schimb.

10. Razi. Nu exista terapie mai simpla si mai eficienta decat o repriza de ras.

11. Asculta muzica pe care o iubesti. Este demonstrat stiintific ca muzica iti schimba frecventa, facandu-te mai fericita.

12. Spune ceva frumos unei persoane straine. Vorbele tale conteaza - si aminteste-ti ca Universul iti intoarce favoarea. Fa complimente si vei primi fericire.

13. Plimba-te in natura. Corpurile noastre au nevoie de lumina naturala si de aer, de natura. Natura ofera frecvente armonice compatibile cu frecventele corpului nostru.

