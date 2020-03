Mesajul lui Jared Leto, după 12 zile în care nu a avut acces la tehnologie: Am pășit într-o lume complet diferită

Jared Leto: Ieri am pasit intr-o lume complet diferita. Una care s-a schimbat pentru totdeauna. Este uluitor ce se intampla.

Actorul și cântărețul Jared Leto a anunțat că el abia acum a aflat despre tot ce se întâmplă în lumea întreagă, având în vedere că a fost timp de 12 zile într-o sesiune de meditație în tăcere în deșert, fără acces la internet sau la telefon.

Actorul din Suicide Squad a postat recent pe conturile sale de social media următorul mesaj:

"WOW. În urmă cu 12 zile am început o sesiune de meditație în tăcere. Am fost complet izolat. Fără telefon, fără acces la internet. Nu aveam deloc habar ce se întâmplă în afara complexului. Ieri am pășit într-o lume complet diferită. Una care s-a schimbat pentru totdeauna. Este uluitor ce se întâmplă. Primesc mesaje familie și de la prietenii din întreaga lume, care mă pun la curent cu tot ce se întâmplă. Sper să fiți bine. Aveți grijă de voi. Stați în casă."

foto main: Paranyu, Shutterstock