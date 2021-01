Dumnezeu nu ti-a promis niciodata ca va fi usor, insa ti-a promis ca iti va fi intotdeauna alaturi

El nu ti-a aratat drumul pe care sa mergi. Nu ti-a spus ce ai de facut. Nu te-a mintit ca va fi usor. Insa ti-a promis un plan perfect - unul care se desfasoara cu fiecare pas pe care il faci, cu fiecare respiratie pe care o ai.

Dumnezeu nu ti-a dat niciodata o harta. Nu ti-a dat niciodata un manual al vietii, o lista cu instructiuni, un set de planuri definite. Nu ti-a spus ca te va controla la fiecare pas, fiecare decizie, fiecare alegere, fiecare schimbare, fiecare cotitura. El nu ti-a promis niciodata zile fara griji, fara lupta, fara durere.

Insa ti-a promis ca nu te va parasi niciodata. Ca nu iti va da niciodata mai mult decat poti duce. Ca iti va fi alaturi si te va calauzi in cele mai dificile zile - in momentele in care nu vei mai stii de tine.

Dumnezeu nu ti-a promis niciodata va va fi usor. Ca toate zilele vietii tale vor fi fericite, pline de lumina si de dragoste. Ca in viata ta vor aparea oameni ce nu vor mai pleca niciodata si ca toti te vor iubi asa cum ii iubesti tu. Ca nimeni nu te va rani. Ca nu vei experimenta niciodata pierderi sau esecuri, durere sau chiar moarte. EL nu ti-a spus ca lucrurile vor merge intotdeauna pe drumul pe care vrei tu sa mearga, ca vei stii mereu care este calea ta in viata si ca nu vei intampina obstacole sau greutati.

Insa... el ti-a promis ca iti va fi mereu alaturi, indrumandu-te atunci cand nu vei mai vedea luminita de la capatul tunelului. Si nu te va parasi, ci din contra - te va calauzi si te va ajuta, iti va da putere, te va ridica de la pamant si te va convinge sa mergi mai departe.

El ti-a dat valori dupa care sa traiesti si care sa te incurajeze pe drumul tau. Ti-a dat familie si prieteni, oameni minunati in jurul tau si dragoste caer sa te tina pe lunia de plutire in vremurile de disperare. El ti-a dat minuni si binecuvantari, povesti si suflete in care sa gasesti alinare atunci can ai cel mai mult nevoie de ea.

El nu ti-a aratat drumul pe care sa mergi. Nu ti-a spus ce ai de facut. Nu te-a mintit ca va fi usor. Insa ti-a promis un plan perfect - unul care se desfasoara cu fiecare pas pe care il faci, cu fiecare respiratie pe care o ai.

De retinut: nu suntem meniti sa avem o viata perfecta, fara durere. Nu ar trebui sa avem toate raspunsurile sau sa ne stim viitorul. Nu ar trebui sa nu ne impiedicam niciodata, sa nu stim ce inseamna durere, suferinta, tristete. Aceasta viata nu este facuta pentru a fi una usoara - pentru ca atunci nu ar mai avea niciun scop.

Dumnezeu ne-a creat sa traim cu adevarat, sa iubim mai mult ca niciodata, sa ne gasim sensul individual, sa ne bucuram de fiecare clipa. Sa stim ca vom fi provocati, zguduiti si epuizati de greutatea lumii. Insa nu ne dam niciodata batuti. Sa avem incredere in puterea divina si sa mergem mai departe.

foto main Barashkova Natalia, Shutterstock