Cum ii spui ca il iubesti? Cu aceste cuvinte magice!

Vrei sa il cuceresti? Atunci spune-i aceste lucruri.

Arata-i partenerului de cuplu cat de mult conteaza pentru tine. Pe langa actiunile marunte pe care le faci zi de zi, foloseste-te si de cuvinte pentru a ii demonstra ca este sufletul tau pereche si pentru a ii pune zambetul pe buze.

Ce ii poti spune? Iti dam noi mai multe exemple:

"As vrea sa fii aici, langa mine."

"Nu am crezut ca pot sa iubesc atat de profund pana in momentul in care m-am indragostit de tine."

"Esti sufletul meu pereche. Esti jumatatea mea."

"Insemni totul pentru mine."

"Nu stiu ce m-as face fara tine."

"Ii multumesc Universului ca ai aparut in viata mea."

"Cand ma uit in ochii tai, vad o poarta catre viitorul pe care vreau sa il construiesc alaturi de tine."

"Daca as putea sa dau inapoi timpul, singurul lucru pe care l-as schimba ar fi sa te intalnesc pe tine mult mai repede."

"Ma simt protejata si in siguranta cand esti in preajma ta."

"Tu ma faci sa imi doresc sa fiu mai buna."

"Nu exista nicio alta persoana pe aceasta lume care sa ma poata intelege mai bine decat tine."

"Mereu stii ce sa faci ca sa zambesc... chiar si atunci cand sunt trista."

"Viata mea este mult mai frumoasa cu tine in ea."

"Iubesc la nebunie sa creez amintiri frumoase cu tine."

"Ma bucur ca faci parte din viata mea."

"Nu stiu cum reusesti, dar mereu ma faci sa ma simt o norocoasa ca suntem impreuna."

"Inima mea simte bucurie cand sunt cu tine."

"Este atat de special ce am reusit sa construim."

"Sunt norocoasa ca te am."

"Cand sunt in preajma ta imi dau seama ca pot fi eu insami. Fara masti."

"Tu mi-ai aratat ce inseamna iubirea adevarata."

"Iubesc la nebunie sa imi impart viata cu tine."

"Cu tine cresc mai frumos ca niciodata."

"Tu imi dai aripi."

"Iti multumesc ca esti tu."

"Iti sunt recunoscatoare ca ma accepti pentru ceea ce sunt. Cu bune si cu rele, cu calitati si cu defecte. Iti multumesc ca nu vrei sa ma schimbi si imi vezi doar partile frumoase."

"Vreau sa imbatranesc alaturi de tine."

"Te iubesc mai mult decat orice pe aceasta lume."

foto main G-Stock Studio, Shutterstock

