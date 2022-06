Cum se fac gozleme (turte turcesti subtiri umplute cu tot felul de ingrediente)?

Reteta pentru gozleme, turte turcesti umplute.

Aveti pofta de ceva delicios si savuros? Atunci va propunem sa incercati aceste bunatati - se numeste gozleme si sunt turte turcesti foarte subtiri umplute cu tot felul de delicii - branza, branza si spanac, cartofi, zahar si scortisoara, crema de ciocolata. Cele mai populare sunt umplute cu spanac si feta, carne de miel maruntita foarte bine si condimentata si cartofi.

Am mancat pentru prima data gozleme in press trip-ul organizat de Destine Holidays, in care ne-am plimbat timp de 8 zile pe la cele mai frumoase hoteluri din regiunea Antalya. La Von Resort Golden Coast, fix langa gradina plina de palmieri, flori viu colorate si hamace si leagane, la orele pranzului erau doua batranici care pregateau pentru turisti gozleme. Eu am reusit sa surprind momentul cap coada si l-am postat pe Instagram Cosanzenele.Gatesc.

Cum facem aluat de gozleme?

Aluatul de gozleme este probabil cel mai usor aluat de facut pentru ca necesita numai 4 ingrediente: faina, ulei de masline, sare si apa. Amestecam bine ingredientele cu mana (sau cu un mixer/ robot de bucatarie) si apoi il impartim in mai multe bile, il intindem cu sucitorul si il umplem cu bunatati.

Lista completa de ingrediente:

- 375 de grame de faina simpla;

- 85 ml de ulei de masline;

- 185 ml de apa;

- jumatate de lingurita de sare.

Din acest aluat ies in jur de 4-5 gozleme.

Pentru umplutura putem incerca urmatoarele combinatii de ingrediente:

- branza sarata;

- branza sarata si spanac;

- carne de oaie si ceapa calita.

Le puteti umple cu ce vreti voi - de la sarat la dulce.

Dupa ce am intins o foaie de aluat, adaugam pe jumatatea acesteia umplutura, acoperim cu partea simpla de aluat si apasam bine la margine astfel incat aluatul sa se inchida ermetic (ca un calzone). Luam aluatul si il punem intr-o tigaie sau tava mai mare si coacem (fie pe focul de aragaz, fie la cuptor) pana cand se formeaza o crusta crocanta. Intoarcem si pe partea cealalta si lasam cateva minute la copt.

Servim gozlemele atat calde (sunt cele mai bune), cat si reci.

foto main pixabay

Vizionare placuta