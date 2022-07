Pe 13 iulie avem Luna Plina in Capricorn. Ne iertam pentru orice regret si facem parte cu trecutul

Luna Plina ne indeamna sa ne iertam pentru orice regret astfel incat sa putem face pace cu trecutul si sa invatam sa traim in prezent.

Ne aliniem cu Legea Divina si avem acces la Vointa Divina. Luna Plina din iulie are loc in zodia Capricorn si ne deschide usa catre un nou inceput in inima verii. Aceasta este varful magic al ciclului lunar ce ne ofera un timp dinamic pentru a ne manifesta obiective, pentru a ne elibera de stresul interior astfel incat sa ne implinim visuri si a face putina magie in vietile noastre.

Zodia Capricorn este strans legata de lumina puterii spirituale si este considerata poarta catre dimensiuni superioare. Este locul de nastere al lui Saturn si semnul disciplinei, al rabdarii, structurii si ordinii in intreaga autoritate a chakrei Coroanei.

Luna Plina este in conjunctie cu Pluto, in timp ce se opune liber lui Mercur si face trigon cu Uranus. Aceasta combinatie dinamica aprinde o lumina puternica in interiorul nostru si initiaza o descoperire emotionala si o cale mai simpla catre viitor.

Luna Plina ne provoaca sa ne iertam pentru orice regret astfel incat sa putem face pace cu trecutul, sa ne invatam lectiile si sa ne dam seama ca putem face schimbari in prezentul de acum. Invatam sa renuntam la duritatea si la seriozitatea vietii si sa ne bucuram de energia de a ne urma inima.

Ne putem conecta cu cel mai inalt nivel de sensibilitate din interiorul nostru. Ne acceptam starile si emotiile pentru ca si ele fac parte din noi in timp ce invatam sa fim puternici si sa luptam pentru ceea ce ne dorim. Universul ne spune ca este timpul sa ne aratam toate fetele - atat pe cele sensibile, cat si pe cele puternice. Ne asumam responsabilitatea pentru ceea ce traim si incercam sa ne creionam viitorul.

Ne bucuram de tot ce am sadit pana acum

In timpul acestei luni avem ocazia sa recunoastem roadele muncii noastre. Asadar, daca am plantat seminte pe tot parcursul anului, acum ne putem astepta ca acestea sa incolteasca mai frumos ca niciodata.

Care sunt temele la care sa ne asteptam in aceasta perioada?

1. Rupem ciclurile toxice - ne eliberam de tot ce este negativ si dureros astfel incat sa putem aduce schimbari frumoase in viata noastra.

2. Exploram ambitiile - este momentul sa credem in noi si sa luptam pentru ceea ce ne dorim. Ne concentram pe visuri si pe dorinte si ne bucuram de calatoria pe care o pornim.

3. Ne asumam responsabilitatea pentru bunastarea noastra emotionala - nu mai permitem nimanui sa ne spuna cine suntem si ce trebuie sa facem. Ne punem pe primul loc, ne acceptam emotiile si starile si invatam arta recunostintei.

4. Ne eliberam de asteptarile dure si de critici - nu ne mai intereseaza nici ce cred altii despre noi si nici ce asteptari au acestia de la noi. Invatam sa ne ascultam inima si sa ne facem sufletul fericit.

foto main robert_s, Shutterstock

Vizionare placuta