4 Semne ale unui suflet obosit (și ce poți face pentru a îți recăpăta pofta de viață)

Cum putem trăi în această lume fără să ne simțim fără pic de energie sua controlați de presiunile ei? Mai jos îți vom arăta semnele că sufletul tău este epuizat și îți vom oferi câteva indicații pentru a îl ajuta să se odihnească astfel încât să te bucuri din nou de viață:

Simți că nu mai ai niciun pic de energie? Îți simți corpul epuizat și sufletul obosit? Dacă ai răspuns cu "Da", nu îți face griji pentru că nu ești singură. Având în vedere tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, mulți dintre noi ne-am atins limitele. Din punct de vedere emoțional, fizic și mental, cu toții avem nevoie de o pauză pentru a ne odihni sufletul obosit și a găsi pacea interioară.

Stresul vieții moderne îngreunează procesul nostru de a ne găsi echilibrul. Am devenit atât de ocupați urmărind realizări și activități nesfârșite încât am uitat să ne mai relaxăm. Am renunțat la liniștea sufletului nostru alergând după gratificări instantanee și fericire de scurtă durată. Dorințele trecătoare au avut prioritate, în timp ce liniștea interioară și creșterea spirituală au fost puse pe plan secund.

Cum putem trăi în această lume fără să ne simțim fără pic de energie sua controlați de presiunile ei? Mai jos îți vom arăta semnele că sufletul tău este epuizat și îți vom oferi câteva indicații pentru a îl ajuta să se odihnească astfel încât să te bucuri din nou de viață:

1. În fiecare dimineață te simți epuizată

Somnul relaxează corpul și mintea, însă nu ajută sufletul să se simtă mai energizat. Când sufletul își atinge limitele, ai nevoie de ceva mai profund decât un somn pentru a îți reîncarca bateriile.

Ce ai de făcut: încearcă să meditezi înainte de a merge la somn. Practicând această rutină vei reuși să îți observi gândurile, să reduci gălăgia din mintea ta și, în cele din urmă, să te relaxezi.

2. Simți că ești un spectator al vieții tale

Când sufletul tău se simte epuizată, este posibil să visezi cu ochii deschiși cum fugi din viața ta și te ascunzi de toate responsabilitățile. Confruntarea zilnică cu stresul se poate simți ca o povară după o perioadă mai lungă de timp.

Ce ai de făcut: folosește aceste emoții profunde în avantajul tău și transformă-le în ceva folositor - activitățile creative precum scrisul în jurnal, pictura/ desenul sau un anumit sport te pot ajuta să îți înțelegi sentimentele reprimate, să le accepți și, într-un final, să te eliberezi de ele.

3. Te simți deconectată de la tot ce se întâmplă în jurul tău

Simți că ești pe pilot automat; ești deconectată de tot ce se întâmplă în jurul tău, nu mai reacționezi la nimic, nu mai ai emoții, nu mai ai stări și nici nu îți mai dai seama care este scopul tău în această lume.

Ce ai de făcut: acestea sunt semne că sufletul tău are nevoie de atenția ta. Te poți conecta la el prin meditație, respirație profundă și alte practici de mindfulness (yoga, pilates, scris în jurnal). Găsește acea activitate care te ajută cel mai mult și ține-te de ea.

4. Te simți obosită la locul de muncă

Nu îți mai place deloc ceea ce faci. Te trezești în fiecare dimineață și mergi la muncă din obligație, nu din dragoste sau pasiune. Dacă nu îți place ceea ce faci, trebuie să îți dai seama dacă ai evoluat și trebuie să faci ceva în acest sens sau, din contră, îți place în continuare job-ul tău, însă sufletul îți este obosit și are nevoie de o pauză.

Ce ai de făcut: ia-ți puțin timp liber și dă-ți seama cine ești și ce vrei să faci pe viitor. Îți place cu adevărat job-ul tău? Trebuie să schimbi ceva?

De asemenea, meditația poate fi de mare ajutor în momentele în care simți că nu mai poți continua. Găsește acele exerciții care să ți se potrivească și include-le în rutina ta zilnică.

foto Ira Shpiller, Shutterstock

Vizionare placuta