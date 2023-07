De ziua ei, Ioana Ignat ne dăruiește piesa 'Seară de seară'

Ioana Ignat, una dintre cele mai talentate și apreciate voci din industria muzicală românească, își surprinde fanii de ziua ei și dăruiește piesa „Seară de seară”.

comunicat de presa: „Seară de seară" este o piesă care transmite emoție și melancolie și reușește să cuprindă toate elementele definitorii ale creației muzicale a Ioanei Ignat: o voce învăluitoare, versuri pline de sensibilitate și o armonie care cucerește inimile ascultătorilor. În această piesă, artista vorbește despre iubirea sinceră și naturală, unde tot ce îți dorești este să fii alături de persoana iubită, care face fiecare moment perfect prin simpla prezență.





„Mi-am dorit o piesă ca aceasta, pentru că este un stil pe care nu-l am mai abordat până acum. „Seară de seară” este o stare de bine, care transmite energie bună și sper să vă bucurați de ea.” – a declarat Ioana Ignat despre piesă.



Așa cum ne-a obișnuit, Ioana Ignat a participat la procesul creativ al piesei, muzica și textul fiind în totalitate realizate de ea, iar pentru producție a lucrat alături de Iordan. De asemenea, videoclipul, regizat de Bogdan Daragiu, este sub forma unui live session, care o surprinde pe Ioana alături de trupă, într-un cadru diferit față de scena propriu-zisă.



Din 2017 până în prezent, Ioana Ignat, una dintre cele mai talentate artiste din industria muzicală românească, a depășit bariere și a cucerit topuri muzicale prin melodiile compuse și lansate. Carismatică și creativă, Ioana este un artist cu apariții live excepționale, reușind să cucerească atât publicul, cât și scenele industriei muzicale. Debutul Ioanei înseamnă hitul „Doar pe a ta”, piesa anului 2017, care a ajuns no. 1 în topurile muzicale. În prezent, Ioana Ignat are numeroase hituri care au ajuns pe locul 1 în topurile radiourilor și care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube și stream-uri pe Spotify, printre care se numără piesa „Nu mă uita”, care are în prezent peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube. În 2023, Ioana Ignat propune lansarea primului album discografic și lanseaza piesa „Lângă inima ta” și „Te caut iar”, parte din album.

