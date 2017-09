Nu exista persoana care sa nu-si aminteasca de sandvisurile copilariei. Fie ca vorbim despre pranzul luat pe fuga in curtea scolii, fie ca ne amintim despre pachetelele pe care mama ni le pregatea cu atata grija pentru excursii, cu totii ne-am regasit cel putin o data in viata in situatia de a savura un sandwich memorabil.

Ce-l face memorabil? Faptul ca exista. Faptul ca cineva drag s-a gandit sa-l pregateasca si faptul ca distractiile copilariei ne fac sa ne amintim totul mai bun si mai frumos.

Chiar daca vremurile s-au schimbat, modalitatile de a ne arata afectiunea fata de cei dragi au cam ramas la fel. Ii iubim si am face totul pentru a le oferi o clipa de rasfat. Doar dragostea trece prin stomac, nu-i asa?

Chef Liviu Balint, ambasadorul Podravka si finalistul concursului MasterChef, ti-a pregatit cateva retete simple de sandvisuri delicioase pe care le poti pregati rapid pentru cei dragi.

Gustari sanatoase si numai bune de lins pe degete!

Astazi vorbim despre un ingredient din ce in ce mai faimos, numai bun de pus in sandvisuri, tonul. Sandvisurile cu ton nu doar ca au un aport caloric scazut dar pot influenta in bine dieta oricui, de la mic la mare.

Asadar, ia notite si afla de mai jos cum poti prepara trei tipuri de sandvisuri cu ton, perfecte pentru orice gust.

Sandvis cu ton si crema de branza

Ingredientele nu-s pretentioase, iti trebuie o conserva Eva Ton in suc propriu, o crema de branza la alegere si niste castaveti proaspeti. Chef Liviu Balint iti recomanda painea neagra cu seminte pentru un plus de savoare. Dar alegerea iti apartine.

Sandvis tip bruschetta

In acest caz isi recomandam chiflele rotunde. Le tai in jumatate si le prajesti inainte. Mai ai nevoie de Eva Ton in suc propriu, rosii proaspete si poti adauga dupa gust pasta de masline verzi sau negre. Gustul crocant al acestui sandvis cucereste din primul moment. Este perfect pentru pus in ghiozdan sau, de ce nu, pentru luat la birou in zilele in care n-ai timp pentru masa de pranz.

Sandvis cu ton si verdeturi

Acest sandvis proaspat si plin de vitamine ar trebui inclus in dieta saptamanala a celor mici. Aportul de calorii negative si continutul de omega 3 pe care il contine tonul este esential pentru alimentatia copiilor. Pentru a-l prepara nu ai nevoie decat de Eva ton in suc propriu, cateva picaturi de ulei de masline pe care le presari peste o bagheta pufoasa si multa verdeata. Poti opta fie pentru salata verde, fie pentru valeriana sau rucola. Sau, de ce nu, toate trei. Cu cat mai multa verdeata, cu atat mai sanatos.

Si uite asa ai invatat astazi despre cum poti da gust si savoare zilelor de scoala sau chiar zilelor tale. Pofta mare!