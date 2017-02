Vine un moment in viata ta in care simti ca e cazul sa te opresti din acest sprint interminabil al vietii, sa te uiti putin peste umar si sa vezi tot ce ai lasat in urma pana acum. De mic copil, rebela, independenta si mereu in cautare de ceva anume nu am visat niciodata ca varful piramidei vietii mele personale sa se bazeze exclusiv pe o casatorie.

Impiedicandu-ma uneori de propriile-mi idei si cazand pe ganduri, privesc usor emotionata la ce se intampla in vietile oamenilor de langa mine. Poate fi putin dificil atunci cand toata lumea din jurul tau pare sa-si fi dus viata si relatiile la nivelul urmator. Prietene care se muta cu iubitii, unele care se logodesc, iar altele care deja se pregatesc sa fie mamici. Atunci incepi sa-ti pui sub semnul intrebarii propriile-ti alegeri si directia in care se deruleaza viata ta. Nu poti sa nu te intrebi de ce toata lumea alearga intr-o anumita directie, iar tu ai ramas blocata in acelasi loc.

Facand o calatorie in labirintul interior pana la camara pe al carei intrari e desenata o inima putin confuza, incerc sa am o abordare introspectiva asupra dragostei si relatiilor. Incep sa gandesc mai mult si sa simt mai putin. Derulandu-mi in minte toate imaginile si experientele prin care am trecut, au inceput usor usor sa se contureze unele dintre cele mai interesante lectii despre dragoste pe care vreau sa vi le impartasesc.

10 lucruri importante pe care le-am invatat despre dragoste si relatii

“Genul meu” s-a schimbat in timp

O viata profesionala implinita este mai mult decat importanta

In tineretile mele zbuciumate eram fascinata de baiatul rau, misterios, casanova esuat chinuit de proprii demoni, in ajutorul si salvarea caruia saream ca o luptatoare neinfricata. Sunt convinsa ca stiti exact despre ce vorbesc. Cu timpul, insa, gusturile au inceput sa se schimbe, iar ochii inimii mele cauta calitati mai profunde, cauta oameni alaturi de care pot vorbi lucruri semnificative, alaturi de care pot sa rad, sa ma simt in siguranta, sa lupt si sa fiu eu insami. Acel om care iti zambeste usor copilareste si din bratele caruia nu vrei sa mai pleci nicioadata fiindca....e bine..atat de bine.

Aveti incredere in mine cand va spun ca relatiile pot fi extrem de dificile, iar dificultatile sunt cu atat mai mult intensificate atunci cand nu ai o cariera stabila, cand duci lupte grele pentru a supravietui, cand nu ai ceva al tau care sa te defineasca. Da, iubirea este extrem de importanta, insa nu e suficienta pentru a sustine o relatie. Vei invata astfel ce inseamna sa fii mandra de tine si sa fii fericita in primul rand cu tine insati.

Cunoscand diversi barbati inveti extrem de multe despre tine

Stiu, date-urile pot fi extrem de enervante, pe mine personal ma speriau intotdeauna, insa, cu fiecare date, cu fiecare barbat pe care il cunosti, indiferent ca e potrivit sau e un dezastru total inveti mai multe despre propria persoana si iti dai seama cu mai multa usurinta ce fel de barbat vrei langa tine. Si crede-ma fiecare intalnire dezastruoasa se va transforma in timp in motiv de a rade in hohote alaturi de prietenele tale.

Investeste in prieteni mai putini dar, pentru care contezi cu adevarat

Se intampla ca oameni alaturi de care ai petrecut momente extraordinare si de la care aveai asteptari mai mari sa te dezamageasca cel mai tare, iar cu timpul vei invata ca e important sa ai langa tine doar persoanele care iti demonstreaza constant ca tu esti importanta pentru ei. Prietenii tai vor fi intotdeauna sistemul tau de sprijin atunci cand cazi in butoiul cu melancolie si nu te mai simti in stare de nimic, vor fi cei alaturi de care vei prinde iar aripi, sa zbori catre cele mai inalte culmi ale visurilor tale si cei care te cunosc, uneori, mai bine decat o faci tu insati. Alege cu intelepciune.