După despărțire: 5 Comportamente toxice pe care să nu le iei cu tine în viitoarea relație

Din fiecare interacțiune pe care o avem în această viață învățăm câte ceva, avem și o lecție bună de cules, un unghi din care să privim beneficiile, o schimbare în mai bine. La fel se întâmplă și cu relațiile noastre care au ajuns la final: învățăm lecțiile iubirii și încercăm ca în viitorul cuplu să ne găsim cu adevărat fericirea.

5 Comportamente toxice pe care să nu le iei cu tine în viitoarea relație

Te transformi în cine vrea partenerul să fii

Unele persoane își dau seama foarte ușor ce anume își doresc ceilalți de la ei, iar a face mai mereu pe plac partenerului sau a fi de acord cu acesta chiar și când crezi altceva nu face decât să te transforme în persoana pe care acesta ar vrea să o aibă alături. Dar cum să găseșți fericirea când nu ești tu însăți?

Cum să atragi în jurul tău ceea ce ți se potrivește când îți ascunzi adevăratele valori interioare?

În viitoarea relație încerca să fii tu însăți, să citești mai mult, să găseșți răspunsurile potrivite în special de la specialiști și nu obținute de pe internet sau prieteni .

Te valorizezi prin partener

Dacă acesta are o impresie bună despre tine, la fel ai și tu, dacă acesta nu mai are o impresie bună despre tine, nu mai ai nici tu. Adevărata valoare raportată la evenimentele diverse din viața noastră ar trebui să ne-o dom noi înșine, căci noi știm cel mai bine ce intenții am avut și ce putem face mai departe. Mai mult decât atât, partenerul poate vorbi necorespunzător la nervi, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să pui la suflet tot ce spune.

Încerca să te cunoști mai presus de ceilalți, să îți stabilești țelurile, limitele și drumul tău, independent de partener. Această independența îți va aduce mult bine în viitoarea relație.

Credit photo: pink panda/shutterstock.com

L-ai lăsat să ia decizii pentru tine

Sunt anumite decizii pe care doar noi le putem face, cum ar fi cele care țin de imaginea noastră, de viața intimă, de studii și carieră.

Nimeni nu poate decine pentru noi și în niciun caz nu ar trebui să ne constrângă să facem unele alegeri, cum ar fi legate de renunțarea la studii, realizarea unor cursuri (de exemplu pentru permis auto ), de începere a vieții intime, de asumarea responsabilității asupra fertilității (de exemplu decizii cu privire la anticoncepționale) și așa mai departe.

Este viața noastră, este corpul nostru și nimeni nu poate decide în locul nostru. Cei din jur ne pot da sfaturi, dar decizia trebuie să fie doar în mâinile noastre.

Aceste constangeri, atât cele de mai sus, cât și altele (de exemplu de renunțare la o prietenă sau la prieteni, la relațiile cu membrii familiei și așa mai departe) nu există într-o relație de dragoste sănătoasă, matură, asumată.

Vrei să îi vindeci sufletul, să îl salvezi

Unele persoane au o „slăbiciune” pentru partenerii care au nevoie de ajutor, în special de ajutor psihologic, necesar pentru a-și depăși traumele și pentru a se vindeca spiritual.

În această situație, apropierea până la o relație cu persoana respectivă nu aduce neapărat fericire, echilibru în cuplu, efectele dorite. Din contră, o astfel de legătură poate afecta situațiile ambilor parteneri, le poate agrava problemele.

Crezi că fericirea ta depinde de partener

Mulți terapeuți, dar și vindecători spirituali ne spun că doar noi înșine suntem răspunzători pentru propria fericire. Sigur că cei din jur contribuie la o viață mai bună, mai frumoasă, la satisfacerea nevoilor noastre emoționale și sociale, însă fără un echilibru interior, fără a ne cunoaște pe noi înșine și fără a face pace cu noi nu putem cere ca ceilalți să acoepre golurile din „inima” noastră.

Credit foto articol: pink panda/ shutterstock.com

