13 Adevaruri despre relatiile de iubire pe care nimeni nu ti le-a spus

1. Timpul nu vindeca toate ranile. Tu esti cea care le vindeca acceptand circumstantele vietii, situatia in care te afli, detasandu-te de trecut, invatand sa ierti si devenind responsabila pentru actiunile tale. Timpul este acolo doar pentru a te ajuta.

2. Oamenii nu se schimba, insa pot creste si pot evolua. Ei pot invata si se pot adapta unor noi circumstante in viata.

3. Nu va mai fi niciodata ceea ce a fost si nici ceea ce este. Pentru ca fiecare moment in viata este unic - si de aceea trebuie sa inveti sa il pretuiesti si sa te bucuri de clipa de acum.

4. Emotiile pe care le ai sunt bune. Permite-le sa fie si permite-ti tie sa le simti. Orice ai incerca sa ingropi, nu mai face asta - accepta ceea ce este si bucura-te de calatorie.

5. In cele din urma, cu totii suntem responsabili pentru ceea ce ni se intampla - noi singuri ne construim viata, noi singuri ne modelam viitorul.

6. O dragoste adevarata, reala, sincera si matura se construieste in timp, in ani (poate chiar ani de zile) si nu are nicio legatura cu 'indragosteala' de la inceputul relatiei (si nici cu fluturii in stomac).

7. Exista unii oameni care se pot intoarce in viata ta. Exista, de asemenea, unii oameni care nu ar trebui sa faca asta niciodata. Incearca sa fii foarte atenta cui permiti sa ii arati sufletul si cand.

8. In relatiile adevarate este nevoie de compromis - intotdeauna partenerii trebuie sa se intalneasca la jumatatea drumului.

9. Vor exista intotdeauna tentatii - insa cel mai important lucru pe care trebuie sa il faci este sa iti alegi partenerul de cuplu zi de zi, clipa de clipa.

10. Fii atenta cu sentimentele tale. Incearca sa nu iti deschizi sufletul in fata tuturor - sunt persoane cu suflet rau care vor sa profite de bunatatea ta.

11. Stii exact ce simti pentru cineva - in orice moment al vietii tale. Tu singura complici lucrurile prea mult pentru ca iti este frica de acea emotie reala care se instaleaza si de ce s-ar putea intampla datorita ei.

12. Ne concentram prea mult asupra viitorului si uitam sa traim clipa prezenta. De aceea este important sa te bucuri de ceea ce ai cu partenerul de cuplu aici si acum. Nu permite iubirii sa dispara, nu lasa ca flacara pasiunii sa se stinga.

13. Nu va fi intotdeauna roz. Vor exista momente frumoase si momente mai putin frumoase - pentru ca asa este in viata. De aceea este important ca mereu sa fiti o echipa, sa va tineti de mana si sa nu uitati sa sunteti voi doi impotriva intregii lumi.

