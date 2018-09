Așa că pentru astăzi am pregătit o selecție nouă de citate care îți vor schimba viața. Oare? Este posibil? Este, atâta timp cât îți dorești asta și crezi. Important este să crezi cu tărie... în tine și în fiecare cuvânt care creează dorința ta de schimbare trimisă Universului.

sursa foto: pixabay

Citate care îți schimbă viața

1. "M-am hotărât să mă vindec singur - prin biblioterapie, asimilând gândurile relevante ale celor mai înţelepţi oameni care au trăit vreodată." [Soluția Schopenhauer - Irvin D. Yalom]

2. "Dacă vrei să ajungi sus, foloseşte picioarele tale. Nu te lăsa purtat, nu te căţăra pe spinarea sau pe capul altora." [Friedrich Nietzsche]

3. "Cât am pierdut oare din viață, se întreba el, pur și simplu uitând să privesc? Sau privind și nevăzând? [Plânsul lui Nietzsche - Irvin D. Yalom]

4. "Nimeni nu se naşte urând alte persoane pentru culoarea pielii lor sau pentru religia lor. Oamenii învaţă să urască, iar dacă pot învăţa ura, pot învăţa şi iubirea, care este un sentiment mai apropiat de inima omului." [Nelson Mandela]

5. "Uneori ne întrebăm cine sunt eu ca să fiu strălucitor, superb, frumos, talentat, fabulos? De fapt, cine eşti tu ca să nu fii?" [Nelson Mandela]

6. "Fericirea relativă provine din trei surse: ceea ce este cineva, ceea ce are și ceea ce reprezintă în ochii celorlalți. Schopenhauer ne îndeamnă să ne concentrăm doar asupra primeia și să nu ne bazăm pe a doua și a treia pentru că asupra acestora nu avem control. Ele ne pot fi luate și chiar așa se întâmplă." [Soluția Schopenhauer - Irvin D. Yalom]

7. "Cele mai multe certuri provin din faptul că oamenii nu-şi exprimă bine propriile gânduri şi le interpretează greşit pe ale altora." [Baruch Spinoza]

8. "Când aveam 5 ani, mama mi-a spus că fericirea este cheia vieții. Când am mers la școală, mi s-a cerut să scriu ce vreau să fiu când voi crește mare. Am scris că vreau să fiu fericit. Ei mi-au spus că nu am înțeles sarcina, eu le-am spus că ei nu au înțeles vițta." [John Lennon]

Citate ortodoxe

9. "Nu disperaţi, nu vă deznădăjduiţi, vă rog, că ce-i valabil astăzi, nu-i şi mâine, poimâine, peste o lună sau peste un an. Nu vă descurajaţi! În toate privinţele, cereţi ajutor lui Dumnezeu şi Maica Domnului nu va înceta să vă ajute!" [Părintele Ioan Iovan]

10 "Blândeţea sufletului, după omul cel lăuntric, este înfrânarea mâniei, îmblânzirea iuţimii şi a nu căuta răzbunare când îl supără cineva, chiar dacă are putinţă, şi să primească batjocurile fără a batjocori la rândul său. Blândeţea înseamnă, a nu vătăma pe cineva nici cu cuvântul, nici cu fapta, nici cu porunca, ci a câştiga inima fiecăruia prin puterea ta." [Părintele Serafim Alexiev]

11. "Fii bun și milostiv. Nimeni să nu plece de la tine altfel decât mai liniștit și mai fericit decât a venit. Fii expresia vie a bunătății lui Dumnezeu, bunătate care să se citească pe fața ta, în ochii tăi, în zâmbetul tău." [Maica Tereza]

12. "Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată." [Sfântul Apostol Pavel]

13. "Niciodată nu veți avea pace și liniște sufletească dacă nu veți iubi și ierta ca Hristos. Noi nu știm să iertam. Tu, care vii la biserică - eu pentru tine vorbesc - tu, care știi că Dumnezeu vrea pace, tu prin tăcere să dezarmezi pe cel care a pornit cearta, căci din dușman poți să ți-l faci prieten. Această comportare arată diferența dintre tine, care intri cu folos în biserică și cel ce nu vine sau vine numai cu trupul." [Părintele Constantin Sârbu]