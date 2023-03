Gina Pistol, despre revenirea pe micile ecrane. Iubita lui Smiley a bătut palma cu ProTV?

Gina Pistol și-a schimbat radical viața, de când în viața sa a apărut micuța Josephine. Vedeta și-a dorit enorm un copil, iar atunci când nu se aștepta, minunea s-a întâmplat! Smiley și Gina Pistol au devenit părinți în urmă cu doi ani, iar, așa cum era normal, prioritățile celor doi au fost schimbate.

Gina Pistol și-a surprins fanii atunci când a declarat că renunță la televiziune, pentru a se ocupa de creșterea micuței Josephine. Vedeta va putea fi văzută pentru ultima dată prezentând emisiunea "Chefi la cuțite", în această primăvară. Iubita lui Smiley consideră că nimic nu este mai important ca familia sa, astfel că vrea să îi pună pe cei dragi pe primul loc și să îi fie alături necondiționat micuței sale.

Mulți internauți au crezut că, de fapt, Gina va bate palma cu ProTv, acolo unde Smiley are contract. Se pare că nu este nimic adevărat, iar vedeta a vrut să lămurească toată această situație.

„Mi se pare normal să fac asta, să mă axez pe familia și pe copilul meu. Acum îmi doresc să iau o pauză pentru că am avut ultimii doi ani din viață destul de grei, așa că am vrut să iau o pauză. Bineînțeles că o să mă întorc în televiziune, nu știu când, acum vreau să mă bucur de momentele frumoase alături de cei dragi. Sunt doar speculații cu plecarea mea la PRO TV. Nu este nimic adevărat. Am renunțat momentan pentru o perioadă la TV pentru că așa am simțit”, a declarat Gina Pistol, pentru Click!