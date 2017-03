Un studiu danez a descoperit ca femeile resimt mai intens frigul si se simt confortabil la o temperatura de 24-25 de grade Celsius, cu 2,5 grade mai mare decat cea pe care o prefera barbatii. Pe de alta parte, alte cercetari arata ca temperatura din birouri este pastrata la valorile confortabile pentru barbati, in majoritatea companiilor.

Temperatura corpului nostru are fluctuatii si variaza intre 36,9 si 37,4 grade Celsius, in timp ce barbatii au o temperatura constanta de 37 de grade. Corpul unei femei produce mai putina cadura decat cel al unui barbat. In schimb, avem o temperatura interna mai mare, deoarece corpul feminin contine mai multa grasime decat al unui barbat, iar aceasta nu permite pierderea caldurii la fel de usor ca musculatura. De asemenea, pentru o femeie care isi petrece timpul la birou, rata metabolica este cu 35% mai scazuta decat cea a unui barbat. Asta inseamna ca organismul nu produce la fel de multa caldura si ni se face frig mai repede.

Pe de alta parte, si ciclul menstrual afecteaza modul in care simtim temperaturile. Estrogenul ne face sensibile atat la temperaturile scazute, cat si la cele caniculare. Probabil si tu ai insistat sa iti instalezi un astfel de aer conditionat performant acasa, doar pentru a face fata verilor cu temperaturi care depasesc 35 de grade Celsius, cand umiditatea ridicata face aerul din locuinta irespirabil. Cand poti regla temperatura din casa dupa propriul confort, iti este mult mai usor sa faci fata atat zilelor geroase, fara sa te imbraci cu toate puloverele, cat si celor caniculare, cand esti lipsita de energie si te simti molesita.

Exista insa si alti factori care influenteaza modul in care resimtim temperaturile si pe care ii poti controla. Iata ce poti face pentru a suporta mai usor temperaturile extreme:

Dormi mai mult noaptea

Un studiu al Universitatii Cambridge arata ca doua treimi dintre femei adorm mai greu si au un somn mai agitat, se trezesc in timpul noptii si au cosmaruri mai des ca barbatii. Oboseala ne face insa sa fim mai sensibile si la schimbarile de temperatura. Cand dormi cu intreruperi, ritmul circadian al organismului este dat peste cap, iar corpul nu isi mai regleaza la fel de eficient temperatura interna. Daca vrei sa faci fata mai usor caniculei sau gerului, ar trebui sa te odihnesti mai bine noaptea. Exista acum pe piata aparate de aer conditionat care pot fi programate sa se opreasca dupa un anumit timp de functionare, astfel incat sa iti creezi o atmosfera placuta in locuinta, care sa te ajute sa adormi mai repede.

Consuma lichide reci vara

In momentul in care bei un pahar de apa rece, centrii nervosi din cavitatea bucala ii transmit creierului semnale ca trebuie sa scada temperatura interna a corpului. Poti folosi acest lucru in avantajul tau, daca bei lichide reci vara, cand este cu atat mai important sa iti mentii organismul hidratat, si sa le eviti pe timpul iernii.

Evita mesele grele vara

Procesul de digestie genereaza caldura in corp, motiv pentru care simti vara ca transpiri in timp ce mananci. Cu cat digestia dureaza mai mult sau este incetinita de alimente grele, cu atat mai cald iti va fi. De asemenea, mancarurile picante stimuleaza eliberarea in corp a unei substante numite capsaicina, care produce caldura. Asa se explica de ce simtim nevoia sa luam mese mai consistente sau picante iarna si trecem la salate, iaurturi si cereale pe timpul verii, cand numai gandul unei mese imbelsugate ne alunga foamea.

Mentine o temperatura constanta acasa

Diferentele mari de temperatura au un impact negativ asupra corpului nostru, deoarece creierul primeste semnale diferite legate de cum trebuie sa isi regleze temperatura interna. De aceea, specialistii recomanda sa mentii o temperatura constanta acasa si sa nu te fortezi sa induri canicula sau gerul pana cand simti ca nu mai poti, inainte sa pornesti aerul conditionat.

