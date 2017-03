Daca ar fi sa fac un top al durerilor, cele de spate ar rivaliza cu cele de dinti sau de cap. Durerile de spate sunt un companion constant pentru acelea dintre noi care petrecem mult timp asezate la birou sau in masina. Nici stresul nu este strain de asta. Ce putem face pentru a scapa de ele.

5 metode prin care poti scapa de durerile de spate

Fa-ti curatenie in ganduri si emotii

A duce greutatea intregii lumi in spate poate parea nobil insa nu este deloc practic. Rucsacul cu griji nu rezolva problemele ci din contra, pune presiune pe coloana vertebrala si creeaza unele suplimentare. Stai de vorba cu tine si vezi ce anume iti produce sentimente de anxietate, neliniste, frustrare, suparare. Analizeaza-le pe rand si vezi daca acestea sunt justificate. Acolo unde sunt, gandeste-te care sunt actiunile pe care le poti intreprinde pentru a elimina problemele incepand chiar din ziua respectiva. Faptul ca ai un plan de actiune te va face sa te simti mai stapana pe viata ta.

Mediteaza

Se spune ca orice raspuns la o problema se gaseste la un nivel superior fata de cel in care te afli. Meditatia este o modalitate eficienta de a-l accesa. In timpul meditatiei, iti linistesti mintea si te conectezi cu fiinta ta launtrica, cea care are raspunsul la intrebarile tale. Adauga faptul ca postura corecta pentru meditatie este cu picioarele asezate pe podea si spatele drept.

Fii atenta la postura

O postura defectuasa iti afecteaza nu doar sanatatea coloanei vertebrale ci si starea de spirit. Un spate curbat si capul lasat in jos vor induce o stare de indoiala de sine si apatie, fara sa mai vorbim de dureri. Indiferent unde te afli, mentine o postura corporala corecta. Nu exagera si nu te forta.

Fa miscare

Chiar si in zilele in care nu ajungi la sala, iti recomand sa aloci macar zece minute pe zi pentru a face exercitii pentru spate. Roaga-l pe antrenorul tau de la sala sa iti arate cateva pe care le poti face acasa, fara greutati. Youtube este o alta sursa buna de inspiratie. Mergi la clase de yoga si de Pilates.

Apeleaza la specialist

Include masajul in rutina ta saptamanala, iar daca durerile sunt foarte mari, mergi la un medic specialist.

