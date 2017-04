Foto: Alyssa Tidwell, Shutterstock

Imagineaza-ti ca esti la munte si teleskiul se apropie de punctul terminus. Trebuie sa ii dai drumul pentru ca altfel te vei accidenta. Este la fel cu anumiti oameni, situatii, joburi din viata noastra. Trebuie sa stim cand sa le dam drumul pentru a evita dezastrul.

Sa renunti la ceva de buna voie atunci cand crezi ca nu poti trai fara acel ceva - o pereche de pantofi sau o persoana, poate fi comparat cu a zmulge cu bruschete un bandaj de pe o rana deschisa. Insa o durere crunta, dar scurta, este de preferat unei agonii lungi. Oricum, rezultatul este acelasi.

Nu poti tine langa tine cu forta un barbat care nu te mai iubeste. Si de ce ai vrea sa faci asta? Nu poti ramane intr-un job care nu te mai satisface sau in care nu iti sunt respectate meritele doar pentru ca nu ai incredere in tine. Nu poti tine cu dintii de o prietenie care exista doar in imaginatia ta. Daca o vei face, te vei ura si te vei goli de energie. Acea energie pe care o poti folosi pentru a crea o viata asa cum iti doresti, alaturi de un barbatul care te adora, facand ceea ce iti place si bucurandu-te alaturi de prieteni devotati de reusitele tale.

Atunci cand lucrurile par sa o ia razna, este momentul ideal pentru a deveni femeia puternica despre care iti povestea mama ta in copilarie.Nu actiona ca 95% dintre oameni, tinandu-te cu dintii de ceea ce stii doar pentru ca te temi de necunoscut. Sari in gol si vei constata ca o parasuta de care nu aveai habar se va deschide.

Sufletul tau isi doreste sa evolueze iar singura modalitate prin care poate face asta este schimbarea. El nu isi doreste sa duca o exsitenta previzibila, ci sa exploreze si sa experimenteze. O criza in viata ta - de orice fel, este o chemare a sufletului, o ocazie de a redeveni autentica.

Asa ca atunci cand lucrurile o iau razna, fii recunoscatoare. Da drumul balonului spart pe care il tarai dupa tine agatat de un capat de ata. Traieste haosul cu toata fiinta ta. Ingheata timpul si fii atenta la detalii. Apoi intreaba-ti sufletul: incotro?

