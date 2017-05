advertorial

Hormonii, nasterea unui copil, perimenopoaza, post-menopauza sunt factori care joaca un rol important cand vine vorba de sanatatea intima a unei femei. De la mancarimi si arsuri pana la incontinenta urinara si satisfactie sexuala redusa, simptomele apar moderat, ajungand la un moment dat intr-un punct in care orice femeie ar privi ingrijorata la semnalele pe care le transmite corpul. In plus, odata cu inaintarea in varsta, cantitatea de lubrifiant de la nivelul zonei vaginale se reduce si astfel, pot aparea probleme de natura sexuala, din cauza durerii resimtite in timpul actului sexual. Daca te intrebi ce este de facut in astfel de situatii, afla ca exista un tratament non-invaziv care poate imbunatati viata de cuplu.

Tratamentul CO2RE Intima lucreaza atat intern, la nivelul tesutului vaginal, cat si extern, la nivelul labiilor, folosind energia laser cu scopul de a stimula celulele din zona tratata sa produca mai mult colagen. Astfel, testurile pielii se modifica, iar semnele imbatranirii sunt diminuate la minimum. Pielea din zona tratata este remodelata, devenind mai flexibila, in timp ce nivelul de hidratare al zonei intime creste odata cu stimularea activitatii glandelor din zona intima.

Care sunt beneficiile tratamentului CO2RE Intima

De obicei, cu echipamentul CO2RE Intima se poate trata atat partea interna a zonei intima, cat si cea externa si introitusul.

Aplicatorul extern al modulului CO2RE Intima se foloseste pentru a trata distrofia si discromia vulvei, imbunatatind astfel aspectul zonei intime. Medicul are optiunea de a aduce pigmentul la suprafata si de a coagula tesutul, cu scopul stimularii productiei de colagen si elastina.

Aplicatorul intern se foloseste pentru ablatia si coagularea tesutului din canalul vaginal, si pentru remodelarea tesutului conectiv din interiorul vaginului, fiind astfel aplicatorul ce produce efectul de rejuvenare vaginala per se. Efectele sunt reducerea laxitatii, imbunatatirea lubrifierii si ameliorarea simptomelor anumitor afectiuni ale zonei intime, precum senzatii de arsura si dureri in timpul actului sexual.

Aparatul CO2RE Intima poate fi folosit si in scop chirurgical, prin utilizarea aplicatorului chirurgical cu scop multiplu. Aceasta functionalitate extinde capacitatile aparatului CO2RE Intima si in sfera labioplastiei, exciziei tumorilor si a negilor, si indepartarii tesutului nedorit din zona intima.