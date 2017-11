Bun gasit, dragile mele

Nu stiu cum sunteti voi la finalul unei zile de munca insa eu, de multe ori, ma simt ca Omul de Tinichea din Vrajitorul din Oz. Mi se pare ca toate incheieturile mele au intepenit si ma dor muschi de existenta carora uitasem. Una dintre cele mai nabadaioase dureri este cea de ceafa. Aceasta este cauzata, de cele mai multe ori, de o pozitie incorecta a gatului pe parcursul zilei. Daca te uiti la cei mai multi dintre noi pe strada, vei observa ca avem tendinta sa mergem cu capul plecat, umerii ridicati prea mult si cu gatul curbat catre fata. De-a lungul timpului, acest lucru, dincolo de faptul ca e pur si simplu inestetic, poate avea urmari negative serioase.

Tocmai de aceea, astazi va propun 3 exercitii rapide si usoare care pot ameliora durerea sacaitoare de ceafa. Pana acolo, trebuie subliniat faptul ca e mai usor sa prevenim decat sa tratam iar cel mai simplu mod de a face asta este sa ne asiguram ca avem intotdeauna o postura corecta: spatele trebuie sa fie drept, umerii relaxati si usor trasi catre spate, gatul drept, fruntea sus si mereu un zambet la purtator.

Exercitiul 1

Daca executi corect acest exercitiu, efectul va fi resimtit imediat in special in zonele laterale. Tine mainile drepte pe langa corp. Intinde o palma astfel incat sa ajunga paralela cu podeaua. Cu cealalta, prinde capul si trage-l usor in partea opusa palmei intinse. Este foarte important ca miscarile sa fie lente si blande ca sa nu faci intindere musculara.

Exercitiul 2

Ridica mainile la nivelul umerilor si asaza-le una peste cealalta. Din aceasta pozitie, spatele tau va fi drept si vei executa exercitiul corect. Tot ce ai de facut este sa inclini capul usor la stanga, la dreapta si pe spate. Ca in cazul precedent, miscarile trebuie sa fie foarte lente.

Exercitiul 3

Pentru ultimul exercitiu, tot ce ai de facut este sa ridici o mana si sa o asezi pe omoplat. Daca nu ti-e comod, pozitioneaza mana pe umar sau pe ceafa. Cu mana cealalta, prinde usor capul si inclina-l pe diagonala. Schimba mana si repeta pe partea cealalta.

Gasesti mai multe idei de exercitii fizice usoare pe Almette.ro

Cu drag, si sper eu, cu folos,

Alma